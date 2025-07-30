Россиянам рассказали о нашествии зараженных клещей

В Центральной части России отмечается резкое увеличение числа клещей, причем каждый четвертый из них заражен риккетсиозом. Об этом сообщила эпидемиолог Ольга Дмитриева. Помимо традиционных инфекций — боррелиоза и энцефалита — клещи все чаще передают риккетсиоз, что повышает риски для здоровья населения.
"Лето уже перевалило за экватор, но количество укусов клещей и число заражений вследствие этого не уменьшается. Более того, к известным уже боррелиозу и энцефалиту добавился риккетсиоз. По данным медиков, каждый четвертый клещ в центральных регионах России заражен этим вирусом", — пишет aif.ru со ссылкой на врача.
По словам Дмитриевой, ситуация напрямую связана с аномальным потеплением в регионе, что способствует активному размножению паразитов. Эксперт подчеркнула, что новые климатические условия увеличивают сезон активности клещей и расширяют ареал их распространения.
Для предотвращения укусов врач рекомендует носить закрытую одежду — рубашки с длинными рукавами, брюки с манжетами и головные уборы. Одежда должна препятствовать доступу клещей к открытым участкам кожи. Кроме того, специалист советует использовать репелленты и проводить самоосмотр каждые 10 минут во время нахождения на природе. Особое внимание стоит уделять веткам и цветам, принесенным из леса: их также необходимо тщательно осматривать.
Если клещ все же обнаружен на теле, эпидемиолог советует извлекать его с помощью пинцета или марли, аккуратно вращая паразита вокруг своей оси. После удаления место укуса следует обработать антисептиком. В случае затруднений при самостоятельном удалении клеща рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Извлеченного клеща необходимо поместить в герметичную емкость и доставить в медицинское учреждение для диагностики на наличие возбудителей инфекций.
Экстренные меры зависят от типа обнаруженной инфекции. Если лабораторные анализы выявят антиген энцефалита, пациенту назначают профилактику иммуноглобулином в течение трех дней после укуса. При подозрении на боррелиоз проводится экстренная химиопрофилактика. В случае ухудшения самочувствия в течение нескольких недель после укуса врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за консультацией и обязательно сообщить о факте укуса клеща.
Кроме того, как пишет "Царьград", нет необходимости срочно отправляться в клинику с дачи или из гор только ради удаления клеща — это приведет лишь к потере времени. Чем быстрее вы самостоятельно удалите клеща, тем меньше вероятность заражения инфекционными заболеваниями. Немногие знают, что большинство возбудителей инфекций передаются не ранее чем через 24–48 часов после присасывания клеща к коже. Исключением является вирус клещевого энцефалита: для его передачи может быть достаточно от 15 минут до одного часа.
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