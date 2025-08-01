Зеленский ответил Путину на слова о переговорах с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией на высшем уровне в любой момент. Такое заявление он сделал, прокомментировав слова президента России Владимира Путина о возобновлении диалога между странами.
«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить конфликт <...> то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — отметил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова дождаться инициативы со стороны Киева для возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил в ходе неофициальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
На данный момент уже состоялось три раунда переговоров представителей России и Украины. Первая встреча делегаций двух государств прошла 16 мая, в ходе которой было достигнуто соглашение о проведении масштабного обмена пленными. Следующий раунд переговоров состоялся в июне — по его итогам стороны обменялись меморандумами об урегулировании конфликта. Обе встречи были подготовлены по инициативе РФ.
Третий раунд диалога между делегациями России и Украины состоялся в среду, 23 июля в стамбульском дворце Чираган и длился около часа. Стороны продвинулись в решении гуманитарных вопросов конфликта.
В Кремле всегда заявляли о готовности урегулирования украинского конфликта путем диалога. Однако первые встречи представителей двух стран состоялись впервые за три года с момента начала СВО.
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