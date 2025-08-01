Зеленский ответил Путину на слова о переговорах с Украиной

Зеленский: Украина готова к встрече с Путиным
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Зеленский изьявил желание поучаствовать в новых переговорах
Зеленский изьявил желание поучаствовать в новых переговорах Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией на высшем уровне в любой момент. Такое заявление он сделал, прокомментировав слова президента России Владимира Путина о возобновлении диалога между странами.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить конфликт <...> то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — отметил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова дождаться инициативы со стороны Киева для возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил в ходе неофициальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

На данный момент уже состоялось три раунда переговоров представителей России и Украины. Первая встреча делегаций двух государств прошла 16 мая, в ходе которой было достигнуто соглашение о проведении масштабного обмена пленными. Следующий раунд переговоров состоялся в июне — по его итогам стороны обменялись меморандумами об урегулировании конфликта. Обе встречи были подготовлены по инициативе РФ.

Третий раунд диалога между делегациями России и Украины состоялся в среду, 23 июля в стамбульском дворце Чираган и длился около часа. Стороны продвинулись в решении гуманитарных вопросов конфликта.

В Кремле всегда заявляли о готовности урегулирования украинского конфликта путем диалога. Однако первые встречи представителей двух стран состоялись впервые за три года с момента начала СВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией на высшем уровне в любой момент. Такое заявление он сделал, прокомментировав слова президента России Владимира Путина о возобновлении диалога между странами. «Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить конфликт <...> то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — отметил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова дождаться инициативы со стороны Киева для возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он сообщил в ходе неофициальной встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. На данный момент уже состоялось три раунда переговоров представителей России и Украины. Первая встреча делегаций двух государств прошла 16 мая, в ходе которой было достигнуто соглашение о проведении масштабного обмена пленными. Следующий раунд переговоров состоялся в июне — по его итогам стороны обменялись меморандумами об урегулировании конфликта. Обе встречи были подготовлены по инициативе РФ. Третий раунд диалога между делегациями России и Украины состоялся в среду, 23 июля в стамбульском дворце Чираган и длился около часа. Стороны продвинулись в решении гуманитарных вопросов конфликта. В Кремле всегда заявляли о готовности урегулирования украинского конфликта путем диалога. Однако первые встречи представителей двух стран состоялись впервые за три года с момента начала СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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