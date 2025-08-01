Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Олег Платонов, стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом пишут СМИ.
«Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС из Флориды», — заявил корреспондент РИА Новости. По данным агентства, Платонов отправился к МКС в составе миссии Crew-11.
Запуск, изначально запланированный на 31 июля, был отложен на сутки из-за плохих погодных условий. В составе экипажа также находятся американские астронавты Зина Кардман и Майкл Финк, а также японский специалист Кимия Юи. Запуск выполняется в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.
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