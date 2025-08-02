Очередь на Крымском мосту составляет 2984 машин. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств», — написали в telegram-канале Крымского моста. Время ожидания с той и с другой стороны составляет три часа.
Ранее, в полночь по московскому времени, движение по мосту было приостановлено. Через пять часов транспортное сообщение вновь было открыто. В 6 утра по московскому времени в очереди оказалось более двух тысяч авто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.