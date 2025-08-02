Когда населенный пункт Селидово в ДНР находился под оккупацией ВСУ, была расстреляна семья из четырех человек. Об этом сообщил местный житель Юрий Яцюта.
«Вошел отряд подразделения ВСУ. Стреляли везде, где, по их мнению, находились люди. Здесь находится могила Сергея Коровка, его мамы Натальи Коровка», — заявил Яцюта. Его слова приводит РИА Новости. Также он добавил о том, что на месте происшествия находились двое племянников погибшего, которые приехали незадолго до случившегося.
Ранее местные жители Селидово уже сообщали о случаях насилия со стороны украинских военных в период оккупации города, включая расстрелы мирных жителей и уничтожение их имущества. По словам очевидцев, бойцы ВСУ открывали огонь по гражданским, убивали домашних животных и совершали расправы над местными жителями до освобождения населенного пункта российскими силами.
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