Компания сети «Красное & Белое» построит новый двухэтажный офис в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь двухэтажного здания - 470 квадратных метров
Площадь двухэтажного здания - 470 квадратных метров Фото:

Власти одобрили проект по строительству двухэтажного административно-офисного здания на улице Коммунальной в Калининском районе Челябинска. Общая площадь объекта — 470 квадратных метров. Инициировала проведение общественных обсуждений компания Мистраль, которая принадлежит основателю сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергею Студенникову, сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (деловое управление) в зоне индивидуальной застройки на улице Коммунальной, 64 в Калининском районе города Челябинска при условии соблюдения рекомендаций комиссии», — сообщается на сайте.

Замечания и предложения на общественных обсуждениях можно было подавать в период с 11 по 18 июля 2025 года. Как сообщается в документации, всего поступило десять обращений, девять из которых не учитывались. В единственном обращении замечания касались функционального назначения планируемого к размещению объекта капитального строительства, недостаточной площади озеленения в границах земельного участка и нехватки парковочных мест.

Также в документе говорилось о возможности создания негативного воздействия на окружающую среду, а также нарушении существующего благоустройства прилегающих территорий. При этом участок на праве собственности принадлежит заявителю. Процент озеленения — 20% полностью соответствует правилам землепользования и застройки города.

На территории планируется высадить деревья, кустарники, обустроить экоплитку и газоны в границах рассматриваемого земельного участка. В том числе, заявитель планирует выполнить благоустройство за границами указанного земельного участка. В частности, обустроить квартальный проезд и газоны. Также на территории будет автостоянка, на девять парковочных мест.

При этом, учитывая, что застройка указанной территории вызывает широкий общественный резонанс у жителей поселка Колхозный, градостроительной комиссией рекомендовано организовать совместную встречу застройщика с жителями близлежащих домов и участием представителей администрации города и челябинской городской думы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти одобрили проект по строительству двухэтажного административно-офисного здания на улице Коммунальной в Калининском районе Челябинска. Общая площадь объекта — 470 квадратных метров. Инициировала проведение общественных обсуждений компания Мистраль, которая принадлежит основателю сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергею Студенникову, сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (деловое управление) в зоне индивидуальной застройки на улице Коммунальной, 64 в Калининском районе города Челябинска при условии соблюдения рекомендаций комиссии», — сообщается на сайте. Замечания и предложения на общественных обсуждениях можно было подавать в период с 11 по 18 июля 2025 года. Как сообщается в документации, всего поступило десять обращений, девять из которых не учитывались. В единственном обращении замечания касались функционального назначения планируемого к размещению объекта капитального строительства, недостаточной площади озеленения в границах земельного участка и нехватки парковочных мест. Также в документе говорилось о возможности создания негативного воздействия на окружающую среду, а также нарушении существующего благоустройства прилегающих территорий. При этом участок на праве собственности принадлежит заявителю. Процент озеленения — 20% полностью соответствует правилам землепользования и застройки города. На территории планируется высадить деревья, кустарники, обустроить экоплитку и газоны в границах рассматриваемого земельного участка. В том числе, заявитель планирует выполнить благоустройство за границами указанного земельного участка. В частности, обустроить квартальный проезд и газоны. Также на территории будет автостоянка, на девять парковочных мест. При этом, учитывая, что застройка указанной территории вызывает широкий общественный резонанс у жителей поселка Колхозный, градостроительной комиссией рекомендовано организовать совместную встречу застройщика с жителями близлежащих домов и участием представителей администрации города и челябинской городской думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...