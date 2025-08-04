Компания сети «Красное & Белое» построит новый двухэтажный офис в Челябинске

Власти одобрили проект по строительству двухэтажного административно-офисного здания на улице Коммунальной в Калининском районе Челябинска. Общая площадь объекта — 470 квадратных метров. Инициировала проведение общественных обсуждений компания Мистраль, которая принадлежит основателю сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергею Студенникову, сообщается в заключении, опубликованном на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (деловое управление) в зоне индивидуальной застройки на улице Коммунальной, 64 в Калининском районе города Челябинска при условии соблюдения рекомендаций комиссии», — сообщается на сайте.
Замечания и предложения на общественных обсуждениях можно было подавать в период с 11 по 18 июля 2025 года. Как сообщается в документации, всего поступило десять обращений, девять из которых не учитывались. В единственном обращении замечания касались функционального назначения планируемого к размещению объекта капитального строительства, недостаточной площади озеленения в границах земельного участка и нехватки парковочных мест.
Также в документе говорилось о возможности создания негативного воздействия на окружающую среду, а также нарушении существующего благоустройства прилегающих территорий. При этом участок на праве собственности принадлежит заявителю. Процент озеленения — 20% полностью соответствует правилам землепользования и застройки города.
На территории планируется высадить деревья, кустарники, обустроить экоплитку и газоны в границах рассматриваемого земельного участка. В том числе, заявитель планирует выполнить благоустройство за границами указанного земельного участка. В частности, обустроить квартальный проезд и газоны. Также на территории будет автостоянка, на девять парковочных мест.
При этом, учитывая, что застройка указанной территории вызывает широкий общественный резонанс у жителей поселка Колхозный, градостроительной комиссией рекомендовано организовать совместную встречу застройщика с жителями близлежащих домов и участием представителей администрации города и челябинской городской думы.
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