Юрий Антонов отреагировал на новости о своем ухудшении здоровья

Юрия Антонова давно мучают боли в колене
Певец Юрий Антонов находится дома после новостей о том, что его состояние здоровья ухудшилось из-за чего ему пришлось пропустить премию «Триумф года». В беседе с URA.RU исполнитель заверил, что ничего критического не происходит.
«Не смог прийти, нога заболела. Это колено, которое дает о себе знать. Старые операции у меня были. Я не госпитализирован, нахожусь дома. Говорят, на днях вспышка была на Солнце сильнейшая, может, это такая реакция на это», — поделился Народный артист РФ с агентством.
Юрий Антонов после травмы в 2018 году перенес три операции на колене. В 2021 году певцу провели трехчасовую операцию в Австрии. Как видно, к сожалению, это не избавило певца от болей. По этой причине Антонов сократил количество гастролей, так как они приносят ущерб его здоровью.
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