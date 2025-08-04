Вучич позвонил загадочному Владимиру по поводу «жирных гусей»

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в одну из деревень страны позвонил человеку по имени Владо (сербское сокращение имени Владимир) и попросил его прекратить тратить деньги на содержание «жирных гусей» и «глупые сериалы». Ситуация произошла на фоне жалоб жителей деревни на качество связи.
«Я прошу вас отдать часть денег бедным, вместо того, чтобы платить за глупые сериалы и кормить жирных гусей», — заявил Вучич. Информацию передает газета Danas.
В газете отметили, что, по всей вероятности, речь шла о гендиректоре компании Telekom Srbija Владимире Лучиче. В то же время, как говорится в материале, критики расценили этот звонок как проявление популизма со стороны Александра Вучича.
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