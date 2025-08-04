Вучич позвонил загадочному Владимиру по поводу «жирных гусей»

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Вучич позвонил человеку по имени Владо после жалоб житель одной из деревень и попросил его отдать часть денег бедным
Вучич позвонил человеку по имени Владо после жалоб житель одной из деревень и попросил его отдать часть денег бедным Фото:

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в одну из деревень страны позвонил человеку по имени Владо (сербское сокращение имени Владимир) и попросил его прекратить тратить деньги на содержание «жирных гусей» и «глупые сериалы». Ситуация произошла на фоне жалоб жителей деревни на качество связи.

«Я прошу вас отдать часть денег бедным, вместо того, чтобы платить за глупые сериалы и кормить жирных гусей», — заявил Вучич. Информацию передает газета Danas.

В газете отметили, что, по всей вероятности, речь шла о гендиректоре компании Telekom Srbija Владимире Лучиче. В то же время, как говорится в материале, критики расценили этот звонок как проявление популизма со стороны Александра Вучича.

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Президент Сербии Александр Вучич во время визита в одну из деревень страны позвонил человеку по имени Владо (сербское сокращение имени Владимир) и попросил его прекратить тратить деньги на содержание «жирных гусей» и «глупые сериалы». Ситуация произошла на фоне жалоб жителей деревни на качество связи. «Я прошу вас отдать часть денег бедным, вместо того, чтобы платить за глупые сериалы и кормить жирных гусей», — заявил Вучич. Информацию передает газета Danas. В газете отметили, что, по всей вероятности, речь шла о гендиректоре компании Telekom Srbija Владимире Лучиче. В то же время, как говорится в материале, критики расценили этот звонок как проявление популизма со стороны Александра Вучича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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