«Занимаются содомией»: Милонов связал тонировку авто с гомосексуальностью*

В Госдуме нашли связь между тонировкой лобового стекла автомобилей и нетрадиционной сексуальной ориентацией водителей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Взаимосвязь углядел депутат Виталий Милонов от фракции «Единая Россия».
«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — сообщил он журналистке Ксении Собчак. Соответствующий пост с интервью она опубликовала в своем telegram-канале.
Милонов также отметил, что сочетание тонированного лобового стекла и «рассверленного заднего выхлопа» он расценивает как признак сексуальной девиации. В связи с этим депутат анонсировал подготовку обращения в Госавтоинспекцию. Он предложил организовать в России широкомасштабную просветительскую кампанию среди молодежи, чтобы, по его словам, «не допустить падения в греховный омут».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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