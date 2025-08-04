«Занимаются содомией»: Милонов связал тонировку авто с гомосексуальностью*

Милонов: тонировка лобового стекла авто — признак нетрадиционной ориентации*
© Служба новостей «URA.RU»
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Милонов заявил о связи нетрадиционной сексуальной ориентации* и тонировки на машине
Милонов заявил о связи нетрадиционной сексуальной ориентации* и тонировки на машине Фото:

В Госдуме нашли связь между тонировкой лобового стекла автомобилей и нетрадиционной сексуальной ориентацией водителей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Взаимосвязь углядел депутат Виталий Милонов от фракции «Единая Россия».

«Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — сообщил он журналистке Ксении Собчак. Соответствующий пост с интервью она опубликовала в своем telegram-канале. 

Милонов также отметил, что сочетание тонированного лобового стекла и «рассверленного заднего выхлопа» он расценивает как признак сексуальной девиации. В связи с этим депутат анонсировал подготовку обращения в Госавтоинспекцию. Он предложил организовать в России широкомасштабную просветительскую кампанию среди молодежи, чтобы, по его словам, «не допустить падения в греховный омут».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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В Госдуме нашли связь между тонировкой лобового стекла автомобилей и нетрадиционной сексуальной ориентацией водителей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Взаимосвязь углядел депутат Виталий Милонов от фракции «Единая Россия». «Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден — содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — сообщил он журналистке Ксении Собчак. Соответствующий пост с интервью она опубликовала в своем telegram-канале.  Милонов также отметил, что сочетание тонированного лобового стекла и «рассверленного заднего выхлопа» он расценивает как признак сексуальной девиации. В связи с этим депутат анонсировал подготовку обращения в Госавтоинспекцию. Он предложил организовать в России широкомасштабную просветительскую кампанию среди молодежи, чтобы, по его словам, «не допустить падения в греховный омут». *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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