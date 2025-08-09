Появились кадры с места взрыва на заводе в Башкирии

В Стерлитамаке произошел взрыв газа на заводе
новость из сюжета
В Стерлитамаке произошел взрыв в здании завода

На производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке 9 августа произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали 15 человек. Появились первые кадры с места происшествия, предоставленные очевидцами журналистам URA.RU.

На кадрах видна огороженная территория завода. Также очевидцы предоставили панорамные кадры города, на которых можно заметить задымление со стороны завода.

По данным МЧС, погибших нет. На месте ЧП находятся оперативные службы, создан штаб. Известно, что в момент происшествия из здания предприятия были эвакуированы 23 человека. «Башкирская содовая компания» является крупным российским предприятием.

