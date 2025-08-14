В Челябинске кондуктор избила ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Момент, когда кондуктор пытается ударить ребенка, попал на видео
Момент, когда кондуктор пытается ударить ребенка, попал на видео Фото:

В Челябинске кондуктор избила и отругала матом ребенка в автобусе №2 (Чурилово — Петра Столыпина). Об этом сообщили очевидцы. 

«Кондуктор набросилась на ребенка в автобусе. Мальчик не оплатил проезд, а на замечание ответил, что уже сделал это. Тогда женщина попыталась отобрать его самокат и даже ударила школьника», — сообщили очевидцы в группе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». 

За мальчика вступились другие пассажиры. Под постом комментаторы написали, что женщина нередко проявляет агрессию по отношению к пассажирам. Другие считают, что виноват ребенок, который не должен был матом разговаривать со взрослым и оскорблять кондуктора. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске кондуктор избила и отругала матом ребенка в автобусе №2 (Чурилово — Петра Столыпина). Об этом сообщили очевидцы.  «Кондуктор набросилась на ребенка в автобусе. Мальчик не оплатил проезд, а на замечание ответил, что уже сделал это. Тогда женщина попыталась отобрать его самокат и даже ударила школьника», — сообщили очевидцы в группе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».  За мальчика вступились другие пассажиры. Под постом комментаторы написали, что женщина нередко проявляет агрессию по отношению к пассажирам. Другие считают, что виноват ребенок, который не должен был матом разговаривать со взрослым и оскорблять кондуктора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...