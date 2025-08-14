В Челябинске кондуктор избила и отругала матом ребенка в автобусе №2 (Чурилово — Петра Столыпина). Об этом сообщили очевидцы.
«Кондуктор набросилась на ребенка в автобусе. Мальчик не оплатил проезд, а на замечание ответил, что уже сделал это. Тогда женщина попыталась отобрать его самокат и даже ударила школьника», — сообщили очевидцы в группе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
За мальчика вступились другие пассажиры. Под постом комментаторы написали, что женщина нередко проявляет агрессию по отношению к пассажирам. Другие считают, что виноват ребенок, который не должен был матом разговаривать со взрослым и оскорблять кондуктора.
