«Зенит» объявил об уходе Шведа

«Зенит» сделал важное заявление о составе команды
«Зенит» сделал важное заявление о составе команды

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга официально объявил о завершении сотрудничества с защитником Алексеем Шведом. О расторжении контракта по истечении его срока сообщила 16 августа пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил об уходе Алексея Шведа», — передает Sport24 сообщение клуба. В завершившемся сезоне 36-летний баскетболист провел за команду 33 матча, в среднем за игру набирая 9 очков, 5,1 передачи, 2,2 подбора и 0,5 перехвата за 20 минут на площадке.

Швед присоединился к «Зениту» в январе 2025 года и стал одним из ключевых игроков команды. С его участием клуб впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ и завоевал серебряные медали как в лиге, так и в чемпионате России. Кроме того, с Алексеем на площадке «Зенит» установил рекорд лиги по количеству побед подряд — команда выиграла 25 матчей без поражений.

