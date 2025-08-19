Боец ВСУ захотел отправить на фронт киевских мажоров

По словам военнопленного, он не видит смысла воевать за современную Украину
Пленный украинский военнослужащий Евгений Костышак высказал недовольство социальной несправедливостью и призвал отправить на фронт киевских «мажоров». Об этом он заявил на видео, опубликованном Минобороны РФ.

«Воевать за этих мажорчиков, что ходят по Киеву? Разъезжают, бухают по кабакам… за них воевать?», — сказал Костышак. По его словам, он не видит смысла воевать за современную Украину, поскольку, по его мнению, руководство страны и президент Владимир Зеленский уже обеспечили себе комфортную жизнь и не заботятся о простых гражданах.

Военнопленный подчеркнул, что в Киеве, по его наблюдениям, молодые люди живут беззаботно. Он выразил мнение, что именно этих «мажоров» следовало бы отправлять на передовую, а не людей из регионов, которые вынуждены участвовать в боевых действиях по призыву территориальных центров комплектования (ТЦК).

