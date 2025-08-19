В США Зеленского уличили в подхалимстве после его разговора с Трампом

WSJ: Зеленский более 10 раз поблагодарил Трампа на переговорах в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу более десяти раз за время короткой беседы, что вызвало неоднозначную реакцию среди журналистов и политических комментаторов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Владимир Зеленский более десятка раз выразил благодарность во время публичного выступления с президентом Трампом в Белом доме в понедельник», — пишет WSJ. Как отмечает CNN, Зеленский произнес слово «спасибо» четыре раза в течение первых десяти секунд своего выступления. Washington Post уточняет, что за 4,5 минуты украинский президент поблагодарил Трампа около 11 раз. На предыдущей встрече в феврале Трамп упрекнул Зеленского в недостаточной признательности.

Встреча в Вашингтоне прошла на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. В день переговоров Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ, а российские спецслужбы сообщили о предотвращении новых террористических атак. Также венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто объявил о прекращении поставок нефти в Венгрию из-за атаки на трубопровод «Дружба».

