Общество Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права 31 июля 2024 в 15:09 Размер текста - 17 + В Челябинске водители временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права из-за сбоя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске местные автомобилисты временно не смогут поставить транспортные средства на учет и поменять права. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, это связано со сбоем электроснабжения в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) на Харлова, 20. «В связи со сбоем электроснабжения в МРЭО на Харлова, 20 оказание госуслуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Сроки окончания работ не называются. О восстановлении приема будет сообщено дополнительно Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске местные автомобилисты временно не смогут поставить транспортные средства на учет и поменять права. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, это связано со сбоем электроснабжения в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) на Харлова, 20. «В связи со сбоем электроснабжения в МРЭО на Харлова, 20 оказание госуслуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Сроки окончания работ не называются. О восстановлении приема будет сообщено дополнительно {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям