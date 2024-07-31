Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права

В Челябинске местные автомобилисты временно не смогут поставить транспортные средства на учет и поменять права. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, это связано со сбоем электроснабжения в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) на Харлова, 20.
«В связи со сбоем электроснабжения в МРЭО на Харлова, 20 оказание госуслуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Сроки окончания работ не называются. О восстановлении приема будет сообщено дополнительно
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