В Миассе муж из обреза застрелил молодую жену-учительницу

В Миассе (Челябинская область) муж убил молодую жену, работавшую учительницей. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе управления СКР по региону.
«В убийстве подозревается муж женщины. Следователем СК в рамках возбужденного уголовного дела принимаются меры к расследованию преступления», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина задержан по горячим следам оперативникам угрозыска ОМВД по Миассу. В его отношении решается вопрос о выборе меры пресечения и предъявлении обвинения.
В соцсетях Миасса сообщается, что трагедия случилась 18 августа ночью. Мужчина застрелил 37-летнюю супругу по имени Мария из обреза ружья. По словам знакомых, женщина хотела уйти из семьи — именно это и стало причиной расправы. Более 12 лет Мария работала в школе, ее вспоминают как светлого и доброго человека
Мужчину задержали 20 августа. У пары осталась дочь-школьница.
