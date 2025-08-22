Воспитателя суворовского училища в Екатеринбурге обвинили в растлении кадета

Обвиняемый пригласил кадета к себе домой (архивное фото)
В Екатеринбурге воспитателя суворовского военного училища Щекотова В. обвинили в надругательстве над несовершеннолетним курсантом. Мужчину отправили под домашний арест, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«По версии следствия, обвиняемый пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе домой, где совершил в отношении него действия сексуального характера», — пояснили там. Воспитателя обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Дело передали на рассмотрение в Чкаловский райсуд. Щекотова под домашний арест по 30 сентября.

