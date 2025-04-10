«Предатель в овечьей шкуре»: рассказ челябинского ветерана КГБ о задержании пособника фашистов. Фото, видео

В Челябинске ветеран КГБ вспомнил о поимке пособника фашистов Прищепе

11 апреля 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

СМЕРШ вычислял вражеских агентов и предателей Родины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Ежегодно 11 апреля на кладбище Ракитки в Новой Москве собираются ветераны органов госбезопасности. Они чтят память первого руководителя советской контрразведки СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») Виктора Абакумова. Главными задачами сотрудников спецслужбы были борьба с вражескими агентами, фильтрация военнопленных, поиск и ликвидация пособников фашистов. Александр Макеев первым «вышел» на предателя Василия Прищепу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спустя несколько десятилетий после окончания войны специфика работы контрразведчиков не поменялась — при управлении Комитета госбезопасности СССР продолжали трудиться целые отделы, вычислявшие лиц, отрицательно зарекомендовавших себя в годы Великой Отечественной войны. Оперативные сотрудники КГБ СССР также привлекались к этой деятельности. Один из них — Александр Макеев. История ветерана службы о поимке одного из предателей и жесточайшего карателя Василия Прищепы — в материале URA.RU. Знакомство с карателем из Житомирской области Украины В начале 1970-х годов Макеев работал оперативным сотрудником в челябинском управлении КГБ СССР. Он был прикреплен к Челябинскому металлургическому заводу. Работа заключалась в выявлении признаков диверсии или теракта на предприятии в случае какого-либо ЧП. В свободное же от работы время Макеев любил листать личные дела сотрудников завода. Внимание его привлек некий Василий Прищепа, работавший в то время начальником сектора технического надзора отдела зданий и сооружений Челябинского металлургического завода. Никто не думал, что Василий Прищепа — предатель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Просматривая личное дело начальника отдела ЧМЗ, я обратил внимание на следующее: он писал, что родом с Украины, в период войны немцы расстреляли его семью, у него никого нет, он остался один. Согласно методичке, преступники всегда пытались скрыть сведения о родственниках. Это был первый признак. Я посмотрел, откуда он родом, направил запрос в Житомирскую область. Спросил, что у них есть на Прищепу. Они ответили, что в период войны он был полицаем», — вспоминает Макеев. Начало расследования и первые зацепки По словам Макеева, в Житомирской области заинтересовались его находкой. После того как фото-экспертиза выявила сходства сотрудники начали искать свидетельскую базу: пытались найти тех, кто застал зверства Прищепы. Макеев же между делом начал выяснять, как пособник фашистов оказался в Челябинске. «Выяснилось, что Прищепа в период войны был полицаем. Но в 1943-м бежал вместе с отступающими немцами. Затем бежал и от них. По итогу присоединился к Красной Армии, выдумав легенду о бегстве из плена. Заканчивал войну в Берлине, как красноармеец», — отмечает Макеев. Но уже тогда, вспоминает Макеев, сотрудники СМАРШ занимались подобной категорией людей (военнопленными). Так что информация о Прищепе у них наверняка была. Испугавшись участи, предатель не придумал ничего умнее, чем спрятаться в колонии. «Прищепу осудили. На задворках Коксохима ЧМЗ тогда была колония. Туда он и попал после суда. В колонии он был „Бугор“ — что-то вроде бригадира или старшего», — поделился Макеев. Согласно архивным данным, Прищепа попал в колонию за смертельное ранение офицера. Но в пенитенциарном учреждении снова придумал легенду, что будто был назначен начальником опергруппы по ликвидации банд на освобожденной территории. И во время одной из операций его опергруппа приняла другую такую же опергруппу за противника — завязалась перестрелка, в которой был убит ее командир. За это якобы и угодил в колонию. «Изверг по натуре» Макеев принялся искать и опрашивать тех, кому довелось отбывать срок с Прищепой. Все они как один утверждали, что человек он очень деспотичный, злой и агрессивный. «Будучи приближенным к руководству колонии, он занимался разборками. Так сказать, воспитывал заключенных. Заводил за угол и избивал. Был очень жестоким по натуре», — рассказывает Макеев. Предатель-отличник Еще до войны Прищепа закончил Житомирский горный техникум. Освободившись из колонии в послевоенное время, продолжил получать знания: окончил филиал Магнитогорского строительного техникума и двухгодичную школу мастеров. С работой также у Прищепы все ладилось. Его не раз поощряли за особые заслуги. Никто не видел в нем предателя. А следствие между тем продолжалось… В Житомире сотрудники выяснили, что Прищепа был одним из жесточайших полицаев, входил в число карателей. Его группа занималась расстрелом мирных жителей, членов семей партизан и совпартактива. «Они нашли доказательства того, как он расстрелял одну из семей. Тогда он взял у матери ребенка маленького, держа на весу выстрелил в него. После расстрелял мать. И таких убийств на его счету было очень много», — рассказал полковник в отставке. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Согласно архивным данным, только в Черняховском районе Житомирской области от рук полицаев, в числе которых был и Прищепа, погиб 561 человек. Скорее всего, были и другие зверства с их стороны. Спецоперация по задержанию Прищепы «Брать» Прищепу было решено по месту совершения преступлений — в Житомирской области. Для этого была организована целая операция. Макеев вспоминает, что ему поручили сделать так, чтобы преступник не смог собраться с мыслями — не смог понять, зачем он едет на УССР. «С разрешения начальства управления я вышел на директора ЧМЗ. Сказал ему, что Прищепа подозревается в жесточайших преступлениях и попросил решить вопрос с отправкой Прищепы на Украину в рамках командировки. Сразу определил, что интересует нас Житомирская область», — вспоминает Макеев. По словам мужчины, директор завода вошел в положение. Но была одна неувязка: с Житомиром предприятие не имело никаких связей. Ближайший населенный пункт на Украине, с которым работал завод, находился в Броварах. Было решено отправить Прищепу туда, заявив о проходящем там совещании. А для убедительности директор ЧМЗ предложил направить в Бровары вместе с Прищепой еще одного специалиста. Ошибка, чуть не стоившая провала спецоперации Прищепа не догадывался об истинных целях своего путешествия в родные края: начальство поручило — надо ехать. Сотрудники КГБ из Житомирской области летели с ним в одном самолете рейсом Челябинск-Киев под видом случайных попутчиков. Но перед этим в аэропорту Челябинска Макеев должен был дать им ориентировку на него, то есть показать, за кем следить. Сотрудники несколько раз прошли мимо предателя. Уже после задержания Прищепа заявил, что почувствовал неладное еще в аэропорту вылета. «Он заявил, что видел, как местный чекист мимо него пару раз прошел в аэропорту. Он, видимо знал, что за заводом прикреплен я», — размышляет Макеев. Работает КГБ! Хоть Прищепа и почувствовал опасность, узнав Макеева в аэропорту Челябинска, все равно сел в самолет. Его с напарником доставили в Киев. Там его спутника развернули обратно в Челябинск, заодно заявив, что совещание переносится ближе к Житомиру. Прищепу посадили в машину и повезли. «Прищепа знал те места. И когда вывезли из Киева, он понял, что его везут не на совещание. Ему тут же предъявили документы КГБ СССР. Он сник. Привезли на место — и тут же первый допрос», — рассказывает Макеев. Выдал всех знакомых полицаев На первом же допросе Прищепа выдал оперативникам еще четверых участников карательного отряда. Он знал точные места, где они осели после войны. Их задержали. С момента, как Макеев вышел на Прищепу, до его ареста прошло около полутора лет. Все это время оперативники искали свидетелей зверств карателя и улики, доказывающие его связь с фашистами. По словам Макеева, такой уликой стала автобиография Прищепы, найденная у него дома в зашитом портмоне. Ветеран службы полагает, что предатель пользовался ей для освежения памяти. «Когда она (автобиография) была ему нужна — он ее вынимал, переписывал слово в слово и снова зашивал. Чтобы не запутаться. Это было единственным доказательством», — вспоминает мужчина. Суд и справедливая расплата за зверства Суд над группой карателей, в которую входил Прищепа, состоялся спустя год после задержания. Дело получилось объемным. По итогу приговор суда был окончательный: расстрел. Другого изверги не заслужили. Макееву же за обнаружение предателя дали премию в 40 рублей. Но как он ими распорядился — совсем другая история. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежегодно 11 апреля на кладбище Ракитки в Новой Москве собираются ветераны органов госбезопасности. Они чтят память первого руководителя советской контрразведки СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») Виктора Абакумова. Главными задачами сотрудников спецслужбы были борьба с вражескими агентами, фильтрация военнопленных, поиск и ликвидация пособников фашистов. Спустя несколько десятилетий после окончания войны специфика работы контрразведчиков не поменялась — при управлении Комитета госбезопасности СССР продолжали трудиться целые отделы, вычислявшие лиц, отрицательно зарекомендовавших себя в годы Великой Отечественной войны. Оперативные сотрудники КГБ СССР также привлекались к этой деятельности. Один из них — Александр Макеев. История ветерана службы о поимке одного из предателей и жесточайшего карателя Василия Прищепы — в материале URA.RU. В начале 1970-х годов Макеев работал оперативным сотрудником в челябинском управлении КГБ СССР. Он был прикреплен к Челябинскому металлургическому заводу. Работа заключалась в выявлении признаков диверсии или теракта на предприятии в случае какого-либо ЧП. В свободное же от работы время Макеев любил листать личные дела сотрудников завода. Внимание его привлек некий Василий Прищепа, работавший в то время начальником сектора технического надзора отдела зданий и сооружений Челябинского металлургического завода. «Просматривая личное дело начальника отдела ЧМЗ, я обратил внимание на следующее: он писал, что родом с Украины, в период войны немцы расстреляли его семью, у него никого нет, он остался один. Согласно методичке, преступники всегда пытались скрыть сведения о родственниках. Это был первый признак. Я посмотрел, откуда он родом, направил запрос в Житомирскую область. Спросил, что у них есть на Прищепу. Они ответили, что в период войны он был полицаем», — вспоминает Макеев. По словам Макеева, в Житомирской области заинтересовались его находкой. После того как фото-экспертиза выявила сходства сотрудники начали искать свидетельскую базу: пытались найти тех, кто застал зверства Прищепы. Макеев же между делом начал выяснять, как пособник фашистов оказался в Челябинске. «Выяснилось, что Прищепа в период войны был полицаем. Но в 1943-м бежал вместе с отступающими немцами. Затем бежал и от них. По итогу присоединился к Красной Армии, выдумав легенду о бегстве из плена. Заканчивал войну в Берлине, как красноармеец», — отмечает Макеев. Но уже тогда, вспоминает Макеев, сотрудники СМАРШ занимались подобной категорией людей (военнопленными). Так что информация о Прищепе у них наверняка была. Испугавшись участи, предатель не придумал ничего умнее, чем спрятаться в колонии. «Прищепу осудили. На задворках Коксохима ЧМЗ тогда была колония. Туда он и попал после суда. В колонии он был „Бугор“ — что-то вроде бригадира или старшего», — поделился Макеев. Согласно архивным данным, Прищепа попал в колонию за смертельное ранение офицера. Но в пенитенциарном учреждении снова придумал легенду, что будто был назначен начальником опергруппы по ликвидации банд на освобожденной территории. И во время одной из операций его опергруппа приняла другую такую же опергруппу за противника — завязалась перестрелка, в которой был убит ее командир. За это якобы и угодил в колонию. Макеев принялся искать и опрашивать тех, кому довелось отбывать срок с Прищепой. Все они как один утверждали, что человек он очень деспотичный, злой и агрессивный. «Будучи приближенным к руководству колонии, он занимался разборками. Так сказать, воспитывал заключенных. Заводил за угол и избивал. Был очень жестоким по натуре», — рассказывает Макеев. Еще до войны Прищепа закончил Житомирский горный техникум. Освободившись из колонии в послевоенное время, продолжил получать знания: окончил филиал Магнитогорского строительного техникума и двухгодичную школу мастеров. С работой также у Прищепы все ладилось. Его не раз поощряли за особые заслуги. Никто не видел в нем предателя. В Житомире сотрудники выяснили, что Прищепа был одним из жесточайших полицаев, входил в число карателей. Его группа занималась расстрелом мирных жителей, членов семей партизан и совпартактива. «Они нашли доказательства того, как он расстрелял одну из семей. Тогда он взял у матери ребенка маленького, держа на весу выстрелил в него. После расстрелял мать. И таких убийств на его счету было очень много», — рассказал полковник в отставке. Согласно архивным данным, только в Черняховском районе Житомирской области от рук полицаев, в числе которых был и Прищепа, погиб 561 человек. Скорее всего, были и другие зверства с их стороны. «Брать» Прищепу было решено по месту совершения преступлений — в Житомирской области. Для этого была организована целая операция. Макеев вспоминает, что ему поручили сделать так, чтобы преступник не смог собраться с мыслями — не смог понять, зачем он едет на УССР. «С разрешения начальства управления я вышел на директора ЧМЗ. Сказал ему, что Прищепа подозревается в жесточайших преступлениях и попросил решить вопрос с отправкой Прищепы на Украину в рамках командировки. Сразу определил, что интересует нас Житомирская область», — вспоминает Макеев. По словам мужчины, директор завода вошел в положение. Но была одна неувязка: с Житомиром предприятие не имело никаких связей. Ближайший населенный пункт на Украине, с которым работал завод, находился в Броварах. Было решено отправить Прищепу туда, заявив о проходящем там совещании. А для убедительности директор ЧМЗ предложил направить в Бровары вместе с Прищепой еще одного специалиста. Прищепа не догадывался об истинных целях своего путешествия в родные края: начальство поручило — надо ехать. Сотрудники КГБ из Житомирской области летели с ним в одном самолете рейсом Челябинск-Киев под видом случайных попутчиков. Но перед этим в аэропорту Челябинска Макеев должен был дать им ориентировку на него, то есть показать, за кем следить. Сотрудники несколько раз прошли мимо предателя. Уже после задержания Прищепа заявил, что почувствовал неладное еще в аэропорту вылета. «Он заявил, что видел, как местный чекист мимо него пару раз прошел в аэропорту. Он, видимо знал, что за заводом прикреплен я», — размышляет Макеев. Хоть Прищепа и почувствовал опасность, узнав Макеева в аэропорту Челябинска, все равно сел в самолет. Его с напарником доставили в Киев. Там его спутника развернули обратно в Челябинск, заодно заявив, что совещание переносится ближе к Житомиру. Прищепу посадили в машину и повезли. «Прищепа знал те места. И когда вывезли из Киева, он понял, что его везут не на совещание. Ему тут же предъявили документы КГБ СССР. Он сник. Привезли на место — и тут же первый допрос», — рассказывает Макеев. На первом же допросе Прищепа выдал оперативникам еще четверых участников карательного отряда. Он знал точные места, где они осели после войны. Их задержали. С момента, как Макеев вышел на Прищепу, до его ареста прошло около полутора лет. Все это время оперативники искали свидетелей зверств карателя и улики, доказывающие его связь с фашистами. По словам Макеева, такой уликой стала автобиография Прищепы, найденная у него дома в зашитом портмоне. Ветеран службы полагает, что предатель пользовался ей для освежения памяти. «Когда она (автобиография) была ему нужна — он ее вынимал, переписывал слово в слово и снова зашивал. Чтобы не запутаться. Это было единственным доказательством», — вспоминает мужчина. Суд над группой карателей, в которую входил Прищепа, состоялся спустя год после задержания. Дело получилось объемным. По итогу приговор суда был окончательный: расстрел. Другого изверги не заслужили. Макееву же за обнаружение предателя дали премию в 40 рублей. Но как он ими распорядился — совсем другая история.