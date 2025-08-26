Екатерину Мизулину заметили в объятиях Шамана на финале «Новой волны» в Казани

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Shaman прибыли на финал «Новой волны» в Казани и обнимались прямо на сцене. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Несколько дней назад пара приехала на конкурс вместе, но почти не общалась с прессой. Сегодня они прибыли заранее и, ожидая выхода на сцену, вышли на лестницу концертного зала: Шаман сначала приобнял Мизулину за плечи, затем за талию. Татьяна улыбалась, складывалось впечатление настоящего «конфетно-букетного» периода.
Финал «Новой волны» проходит 26 августа. В этом году фестиваль собрал более 30 звезд российского шоу-бизнеса: это Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Стас Михайлов, Алсу, Татьяна Буланова, Люся Чеботина, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Лариса Долина, Григорий Лепс, Клава Кока, Анна Асти, группа «Иванушки International» и другие.
Ранее корреспондент URA.RU сообщал, что радиоведущая и актриса Лера Кудрявцева удивила всех своим новым образом на «Новой волне» в Казани: вместо привычного каре она появилась с эффектным бобом и ярким праздничным макияжем.
