Старейший пермский ресторан «Партизан» переезжает на новое место

Ресторан продолжит специализироваться на мясных блюдах Фото: Ксения Фикс © URA.RU

Одно из старейших заведений общепита Перми переезжает в новое помещение. Речь о мясном ресторане «Партизан», который займет двухэтажное здание на Комсомольском проспекте, напротив центра детского творчества «Муравейник». Сейчас заведение располагается в помещении рядом с городской набережной.

«Обновленный „Партизан 2.0“ займет двухэтажное здание по Комсомольскому проспекту 44А, где раньше работал ресторан „Хороший год“. Ресторан будет по-прежнему делать ставку на мясную концепцию и сервис, но обновит фирменный стиль и задействует возможности локации. Если в нынешнем ресторане одно большое пространство, то на новом месте будет три зала и каждый в своей тематике», — сообщает интернет-газета «Текст».

По данным издания, основной зал, откуда будет открываться вид на Компрос, станет винным. На втором, мансардном этаже, будет находиться зал на 100 посадочных мест, рассчитанный на большие компании гостей и проведение массовых мероприятий. На новом месте в техническом режиме ресторан начнет работу с 20 мая. Официально заведение откроется в июне.