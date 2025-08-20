В России предложили выдавать премии сотрудникам, работавшим 5 лет на одном месте

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий обязательное начисление премии в размере месячного оклада сотрудникам, проработавшим в одной организации свыше пяти лет. В тексте проекта говорится, что инициатива предполагает создание дополнительных стимулов для сохранения квалифицированных специалистов на рабочих местах.
«Данная мера позволит сократить отток кадров, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию», — говорится в пояснительной записке. Информация приводится в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», в том числе председатель партии Сергей Миронов. В числе инициаторов также значатся Дмитрий Гусев, Олег Нилов и Яна Лантратова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий учет показателей работы сотрудников, включая наличие дисциплинарных взысканий, при определении размера премий. Однако размер депремирования не может снижать месячную зарплату более чем на 20%. Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который указывал на необходимость устранения возможности произвольного регулирования выплат, входящих в состав зарплаты. Действующие нормы позволяют снижать ее без учета объективных критериев. Подробнее о плюсах и минусах нового закона — в материале URA.RU.
