Власти запретили челябинскому бизнесмену менять предназначение земли под супермаркетом «Магнит». Скрин

Власти Челябинска запретили менять предназначение земли под магазином «Магнит»

18 июля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

При принятии решения учитывалось отрицательное заключение о результатах общественных обсуждений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Челябинска не одобрили смену вида разрешенного использования участка под супермаркетом «Магнит» в Советском районе по улице Профинтерна, 97 и другого объекта по адресу 97A. С данной инициативой в мэрию обратился бизнесмен Алексей Гриб. Сейчас объект построен на землях, предназначенных под возведение культурных и спортивных комплексов. Информация о этом опубликована на сайте мэрии Челябинска. «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства (магазины) в территориальной зоне культурных и спортивных комплексов по улице Профинтерна, 97, 97А в Советском районе города Челябинска. При принятии решения учитывалось отрицательное заключение о результатах общественных обсуждений по указанному вопросу в связи с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования целевому назначению земельных участков в соответствии с договором аренды», — сообщается в документации. Согласно кадастровой карте, два здания, одним из которых является супермаркет «Магнит», уже были построены в 2022 году. Причем на землях, предназначенных под возведение культурных, выставочных и спортивных комплексов. Общая площадь участка под супермаркетом «Магнит» составляет более четырех тысяч квадратных метров, под другим зданием площадь участка составляет 399 квадратных метров. Согласно документации, здание по адресу Профинтерна, 97, было построено в 2022 году Скрин: яндекс карты С инициативой сменить вид разрешенного использования участков под магазином «Магнит» и другим объектом в мэрию обратился бизнесмен Алексей Гриб скрин: кадастровая карта г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска не одобрили смену вида разрешенного использования участка под супермаркетом «Магнит» в Советском районе по улице Профинтерна, 97 и другого объекта по адресу 97A. С данной инициативой в мэрию обратился бизнесмен Алексей Гриб. Сейчас объект построен на землях, предназначенных под возведение культурных и спортивных комплексов. Информация о этом опубликована на сайте мэрии Челябинска. «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства (магазины) в территориальной зоне культурных и спортивных комплексов по улице Профинтерна, 97, 97А в Советском районе города Челябинска. При принятии решения учитывалось отрицательное заключение о результатах общественных обсуждений по указанному вопросу в связи с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования целевому назначению земельных участков в соответствии с договором аренды», — сообщается в документации. Согласно кадастровой карте, два здания, одним из которых является супермаркет «Магнит», уже были построены в 2022 году. Причем на землях, предназначенных под возведение культурных, выставочных и спортивных комплексов. Общая площадь участка под супермаркетом «Магнит» составляет более четырех тысяч квадратных метров, под другим зданием площадь участка составляет 399 квадратных метров.