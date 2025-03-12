WSJ: США просят у Украины помощи в создании дронов

США просят у Украины помощи в создании дронов для разработки более эффективных БПЛА для снабжения американской армии. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.
«Стартапы из США обратились в украинским производителям дронов, чтобы те помогли им снабдить армию недорогими и действенными БПЛА», — сообщает The Wall Street Journal. Американские стартапы потратили миллиарды долларов на попытки разработать эффективные дроны. Однако они не могли добиться должной эффективности при достаточно низкой стоимости беспилотников, говорится в материале издания.
По данным WSJ, украинские производители выпустили в 2023 году более двух миллионов дронов. Отмечается, что сотрудничество между США и Украиной в области создания дронов, вероятно, продолжится, несмотря на переговоры о возможном мирном урегулировании российско-украинского конфликта.
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