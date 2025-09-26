Президент Путин отметил южноуральцев государственными наградами

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами жителей Челябинской области. Документ размещен на портале правовой информации.
«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени отметить Юрия Заболотского, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, Владимира Киндякова, главного инженера проекта строительного управления, Андрея Колиниченко, заместителя начальника строительного управления, Николая Крайнова, руководителя ключевого проекта группы проекта „Сборочный корпус“, Ольгу Плеханову, мастера участка, Ольгу Сесюнину, эксперта по ценообразованию, Валерия Шурупова, мастера участка (все с АО „Автомобильный завод „Урал“). Также Сергея Колесникова , главного инженера ООО „Магнитогорский цементно-упорный завод““, — говорится в документе.
Орденом дружбы отмечен Олег Цепкин, сенатор Российской Федерации — представитель законодательного собрания Челябинской области в Совете Федерации, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — ветеран Донбасса Михаил Подобед.
За заслуги в области машиностроения Путин присвоил почетное звание Ильдару Умыржанову, слесарю с автозавода «Урал», за заслуги в области металлургической промышленности — Вадиму Воронину, горновому доменной печи, Николаю Акименко, сталевару, Виталию Гаврилову, мастеру участка, Сание Гилязовой, оператору пульта управления (все с ПАО «ММК). За заслуги в области транспорта отмечен Сергей Костомаров, машинист тепловоза ПАО „ММК“ и другие.
