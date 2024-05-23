23 мая 2024

В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, автомобильные номера, гибдд, челябинская область
Нарушителей планируют временно лишать прав управления авто Фото:

Правительство России предложило ужесточить наказание за использование устройств, маскирующих государственные номера автомобилей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

«Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности путем установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — указано в пояснительной записке к документу. Предлагаемое изменение закона направлено на борьбу с нарушителями, которые используют специальные приспособления для скрытия или изменения видимости знаков. Сейчас в РФ за управление автомобилем без госномеров введен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишают прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее в МВД РФ предложили лишать прав водителей за «номера-первертыши». Вместо штрафа нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Речь не идет о случаях, когда номера закрыли листом бумаги или их не видно из-за грязи.

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Правительство России предложило ужесточить наказание за использование устройств, маскирующих государственные номера автомобилей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности путем установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — указано в пояснительной записке к документу. Предлагаемое изменение закона направлено на борьбу с нарушителями, которые используют специальные приспособления для скрытия или изменения видимости знаков. Сейчас в РФ за управление автомобилем без госномеров введен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишают прав на срок от одного до трех месяцев. Ранее в МВД РФ предложили лишать прав водителей за «номера-первертыши». Вместо штрафа нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Речь не идет о случаях, когда номера закрыли листом бумаги или их не видно из-за грязи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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