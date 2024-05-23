В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера

24 мая 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Нарушителей планируют временно лишать прав управления авто Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство России предложило ужесточить наказание за использование устройств, маскирующих государственные номера автомобилей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности путем установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — указано в пояснительной записке к документу. Предлагаемое изменение закона направлено на борьбу с нарушителями, которые используют специальные приспособления для скрытия или изменения видимости знаков. Сейчас в РФ за управление автомобилем без госномеров введен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишают прав на срок от одного до трех месяцев. Ранее в МВД РФ предложили лишать прав водителей за «номера-первертыши». Вместо штрафа нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Речь не идет о случаях, когда номера закрыли листом бумаги или их не видно из-за грязи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России предложило ужесточить наказание за использование устройств, маскирующих государственные номера автомобилей. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности путем установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — указано в пояснительной записке к документу. Предлагаемое изменение закона направлено на борьбу с нарушителями, которые используют специальные приспособления для скрытия или изменения видимости знаков. Сейчас в РФ за управление автомобилем без госномеров введен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишают прав на срок от одного до трех месяцев. Ранее в МВД РФ предложили лишать прав водителей за «номера-первертыши». Вместо штрафа нарушителя ждет лишение прав на год или полтора и конфискация устройств. Речь не идет о случаях, когда номера закрыли листом бумаги или их не видно из-за грязи.