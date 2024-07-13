Актер Алек Болдуин разрыдался в зале суда после закрытия дела об убийстве. Видео

Актер Алек Болдуин разрыдался в зале суда после закрытия дела об убийстве. Видео

13 июля 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Съемки фильма закончились трагедией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актер Алек Болдуин разрыдался в зале суда в штате Нью-Мексико, после того как судья закрыл дело, в котором звезду американского кинематографа обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галину Хатчинс во время работы над фильмом «Ржавчина». Услышав о снятии всех обвинений Болдуин заплакал и обнял свою жену. «Дело Алека Болдуина о непредумышленном убийстве было внезапно прекращено в пятницу, когда судья Нью-Мексико раскритиковал прокуроров за сокрытие важных доказательств от защиты. 66-летний Болдуин рыдал в суде, когда обвинения, связанные со смертельным выстрелом в оператора Хатчинс на съемках фильма „Ржавчина“, были внезапно сняты. Он обнял свою жену Хиларию Болдуин, которая тоже плакала», — сообщает телеканал NBC . Трагедия с участием Болдуина произошла 21 октября 2021 года. Актер использовал для съемок оружие, в котором оказался боевой патрон. В результате он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, которая была гражданкой Украины. На инцидент отреагировали многие мировые знаменитости, а в Белом доме назвали случай трагедией, выразив соболезнования близким погибшей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Алек Болдуин разрыдался в зале суда в штате Нью-Мексико, после того как судья закрыл дело, в котором звезду американского кинематографа обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галину Хатчинс во время работы над фильмом «Ржавчина». Услышав о снятии всех обвинений Болдуин заплакал и обнял свою жену. «Дело Алека Болдуина о непредумышленном убийстве было внезапно прекращено в пятницу, когда судья Нью-Мексико раскритиковал прокуроров за сокрытие важных доказательств от защиты. 66-летний Болдуин рыдал в суде, когда обвинения, связанные со смертельным выстрелом в оператора Хатчинс на съемках фильма „Ржавчина“, были внезапно сняты. Он обнял свою жену Хиларию Болдуин, которая тоже плакала», — сообщает телеканал NBC. Трагедия с участием Болдуина произошла 21 октября 2021 года. Актер использовал для съемок оружие, в котором оказался боевой патрон. В результате он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, которая была гражданкой Украины. На инцидент отреагировали многие мировые знаменитости, а в Белом доме назвали случай трагедией, выразив соболезнования близким погибшей.