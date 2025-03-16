После внезапного закрытия из-за провисшего потолка в фойе Челябинский театр драмы имени Наума Орлова планирует возобновить спектакли уже через неделю. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры региона, работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Эксперты выясняют причины инцидента.
«Для профессиональной оценки ситуации на объект прибыл подрядчик. После осмотра было принято решение произвести демонтаж конструкции. Демонтаж выполнен оперативно. В течение недели потолок театра будет восстановлен. Возобновить работу планируем в максимально короткие сроки», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что в ближайшее время специалисты дадут заключение о причинах произошедшего. После этого подрядчик приступит к монтажу нового потолка.
Ранее министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин заявил, что в театре работают эксперты. А для устранения проблемы потребуется несколько дней и ночей. Зрителям же пообещали вернуть деньги, если показы не состоятся.
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