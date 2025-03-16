16 марта 2025

В Челябинском театре драмы потолок восстановят за неделю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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О том, что театр приостановил работу стало известно 16 марта
О том, что театр приостановил работу стало известно 16 марта Фото:

После внезапного закрытия из-за провисшего потолка в фойе Челябинский театр драмы имени Наума Орлова планирует возобновить спектакли уже через неделю. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры региона, работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Эксперты выясняют причины инцидента.

«Для профессиональной оценки ситуации на объект прибыл подрядчик. После осмотра было принято решение произвести демонтаж конструкции. Демонтаж выполнен оперативно. В течение недели потолок театра будет восстановлен. Возобновить работу планируем в максимально короткие сроки», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в ближайшее время специалисты дадут заключение о причинах произошедшего. После этого подрядчик приступит к монтажу нового потолка.

Ранее министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин заявил, что в театре работают эксперты. А для устранения проблемы потребуется несколько дней и ночей. Зрителям же пообещали вернуть деньги, если показы не состоятся.

Демонтаж конструкции был проведен оперативно
Демонтаж конструкции был проведен оперативно
Фото:

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После внезапного закрытия из-за провисшего потолка в фойе Челябинский театр драмы имени Наума Орлова планирует возобновить спектакли уже через неделю. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры региона, работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Эксперты выясняют причины инцидента. «Для профессиональной оценки ситуации на объект прибыл подрядчик. После осмотра было принято решение произвести демонтаж конструкции. Демонтаж выполнен оперативно. В течение недели потолок театра будет восстановлен. Возобновить работу планируем в максимально короткие сроки», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что в ближайшее время специалисты дадут заключение о причинах произошедшего. После этого подрядчик приступит к монтажу нового потолка. Ранее министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин заявил, что в театре работают эксперты. А для устранения проблемы потребуется несколько дней и ночей. Зрителям же пообещали вернуть деньги, если показы не состоятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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