«Все нормы завышены в пять раз… Эти китайские овощи вызывают рак»

00:57 31 мая 2017 0

На свердловские поля вышли квалифицированные рабочие из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На свердловских сельхозугодьях трудятся высококвалифицированная рабочая сила из Китая — инженеры и строители. Так уральские фермеры обходят официальный запрет на выдачу квот для агрономов и овощеводов из Поднебесной. Несмотря на регулярные облавы полиции и ФСБ, налагаемые штрафы и административные кары, фермеры признаются, что без китайских рабочих их производство будет нерентабельным. Как бизнесмены от сохи обходят законы, давая работу в теплицах китайским инженерам, во что это выливается и почему чиновники ничего не могут с этим сделать — в материале «URA.RU».

Гастарбайтеры из Китая загрязняют почву не только пестицидами. Тяжелый полиэтилен старых теплиц, они складируют в лесах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В десятке километров от Режа в селе Останино находится одно из самых проблемных сельхозпредприятий Свердловской области — ООО «Дружба». Предприятие представляет из себя десятки полиэтиленовых теплиц разместившихся на площади 9 гектаров и копошащихся между ними китайских рабочих. Последние и считаются проблемой у свердловских чиновников и силовиков.

Мы приехали на эти овощные угодья со специалистами свердловского управления Россельхознадзора, прокуратуры и ФСБ. «В 2016 году было обнаружено, что земля сельхозназначения здесь приходит в упадок из-за нерационального использования.

Здесь используются несанкционированные семена привезенные из Китая, зафиксирована порча земель нитратом азота (выше нормы в пять раз). В случае потребления с овощами, вещество накапливается в организме и приводит к раковым опухолям.

Также мы обнаружили превышение допустимой нормы солей тяжелых металлов», — перечисляет претензии к режевским фермерам заместитель руководителя управления Россельхознадзора Свердловской области Светлана Терехова.

Сотрудники Россельхознадзора каждый год проверяют ООО «Дружба». С каждый годом проблем все больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За подобные нарушения в 2016 году сельхознадзор выставил фермерам области претензии на общую сумму 9 млн рублей. При этом одно только ООО «Дружба» проштрафилось на 6 миллионов — для возмещения нанесенного ущерба. Если юрлицо добровольно не выполнит требования претензии до 1 июня, то сельхознадзор будет требовать через суд запрета на дальнейшую деятельность ООО.

Ревизоры говорят, что подобные беды стали следствием главной проблемы предприятия — китайских рабочих. «В Китае не регламентируется применение пестицидов. У нас же в России это строго отслеживается и разрешается применять только те, что внесены в госреестр», — объясняет Терехова.

Примечательно, что с 2015 года в Свердловской области прекращена выдача виз китайским гастарбайтерам-овощеводам. Несмотря на это, китайские агрономы вовсю обосновались на режевских землях. Они ютятся в хижинах собранных из брусьев, картона и полиэтилена, живут в антисанитарии, а питаются макаронами. Почти все выходцы Поднебесной, с которыми мы пытались заговорить среди теплиц «Дружбы», не понимают (или старательно делают вид) русского языка. Однако нам все же удалось найти одного фермера сносно изъясняющегося на русском.

Стандартный быт китайского нелегального агронома в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я приезжаю сюда каждый год с 2007-го. Живу здесь с февраля по октябрь. Здесь можно работать. Раньше было хорошо, можно было заработать. Но когда рубль упал, смысл в этой работе пропал. Много денег уходит на дорогу в Россию и обратно. Сейчас домой с собой везти почти нечего. Я планирую доработать здесь до октября и потом вернуться домой. А на следующий год поеду работать в Корею, — объяснил рабочий, с трудновоспроизводимым именем. На расспросы о разрешительных документах и подробностях его деятельности на Урале, он только развел руками: «Не понимаю».

Объясняться за своих рабочих пришлось директору ООО «Дружба» Владимиру Баласаняну: «Китайцы работают у меня законно. Они не обрабатывают землю, а собирают и разбирают теплицы. Они и по документам — строители, инженеры и получившие временное разрешение на проживание».

Правда разговорившись, Баласанян практически признается: «Без китайцев мне будет невыгодно держать это хозяйство. Один китаец, заменяет собой трех-четырех других рабочих.

Почти все работники не владеют русским языком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Я ведь нанимал и таджиков, и местных. Но они ленятся, работают месяц, а потом сбегают. Говорят работа тяжелая. Все разговоры, что они портят почву своими удобрениями — это враки. Это нелогично. Какой смысл везти из Китая удобрения, если есть местного производства и куда дешевле? Да и не протащить через границу такие удобрения».

В сельхознадзоре убеждены, что дело не в китайских удобрениях, а в самом подходе граждан КНР к работе: «Они перенасыщают почву и овощи химикатами. Ведь для них главное получить быстрее урожай. А об опасностях никто не задумывается. На сегодняшний день ситуация такова, что 50-60% овощей попадают на прилавки в обход санитарных проверок. Этим грешат и крупные торговые сети».

В теплицах ООО «Дружба» и вправду можно найти уже дозревшие кабачки. Китайцы начинают прогревать теплицы дровяными печами уже в феврале. Плюс обильное удобрение и ранний урожай готов. Большая часть огурцов и помидоров из этих теплиц попадает на столы екатеринбуржцев через овощебазу №4.

1/7 Техника у гастарбайтеров тоже китайская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На прошлой неделе полицейские устроили в теплицах облаву. Задержали около двух десятков китайских нелегалов, которых готовят к депортации. А повода для прекращения пребывания в России для остальных рабочих не нашлось.

«Проблема этого предприятия еще в том, что после того как накапливаются определенное количество претензий, собственник меняет юридическое лицо. Поэтому длительное время эти теплицы и продолжают свою работу», — рассуждает помощник режевского прокурора Арсений Самарцев. Однако в ближайшее время сельхознадзор планирует обратиться в суд, с требованием приостановки деятельности ООО «Дружба».