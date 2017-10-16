С крупного уральского инвестора требуют по суду еще миллиард

21:59 16 октября 2017 0

Маленькую мирную Нижнюю Туру изнутри раздирают противоречия. Так, чиновник мэрии работает от имени частной компании и требует миллиард с крупнейшего в регионе инвестора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском суде идет уникальный процесс: «дочку» крупнейшего инвестора, который вложил в территорию 17 млрд рублей, через суд пытаются убедить вернуть долг, происхождение которого не очень ясно. Претензии администрации Нижней Туры к Свердловской тепловой компании (СТК) составляют почти миллиард рублей. Если попытаться разобраться в подоплеке конфликта, то можно выйти на интересы небольшой частной компании. Ее руководители накопили огромный опыт, как не платить разным поставщикам ресурсов, а теперь, используя адмресурс, «тренируют» и СТК.

СТК занималась эксплуатацией теплосетей Нижней Туры до 2014 года, потом сети по договору концессии перешли ООО «ГЭСКО». Общество уже пыталось получить миллиард с СТК, ссылаясь на ненадлежащее содержание теплосетей, — но безуспешно. И вот подан иск о втором миллиардном деле, как две капли воды похожем на первое. Похоже, инициатором второго иска также выступили лица, связанные с ООО «ГЭСКО».

Кажется, обстоятельства говорят о том, что «опытные менеджеры» концессионера пытаются зарабатывать на личных связях с администрациями уральских городов.

Кто такие «ГЭСКО» и откуда они взялись

Если взглянуть на биографию владельца компании ГЭСКО Григория Трегубова и его родственников, то методы его работы в секторе ЖКХ не покажутся новыми. Мать Григория, Галина Трегубова до 2009 года руководила отделением «Меткомбанка» в Кушве. Печальную известность ей принесли кредитные махинации с документами рабочих кушвинских заводов, на которых без их ведома оформлялись займы. Как потом доказало следствие,

Галина Трегубова оформила 312 фиктивных кредитных договоров на сумму свыше 160 млн рублей, присвоив деньги себе

В июне 2015 года Галина Трегубова осуждена на пять лет колонии за хищение денежных средств банка в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

1/2 Галину Трегубову осудили вместе с группой подельников читатели URA.RU

Брат руководителя ГЭСКО, Александр Трегубовов пробился во властные эшелоны: с августа 2010 года стал и. о. мэра Кушвы и занимал этот пост три года.

Впрочем, руководство Кушвой стало для Трегубовых практически семейным делом: отец Александра и Григория Трегубовых Геннадий руководил Кушвой с 1991 по 2000 годы, и до сих пор остается депутатом гордумы.

При Трегубове-младшем коммунальная сфера Кушвы приблизилась к коллапсу. Сразу несколько предприятий становятся банкротами, а их основные фонды приходят в упадок. Потери в водопроводных и теплосетях в 2012—2013 гг. приблизились к 50%. В отопительный сезон Кушва стабильно входила одной из последних в Свердловской области. В 2011 году администрация Кушвы сорвала отопительный сезон, несмотря на предупреждения прокуратуры и губернатора региона. Сити-менеджер уволил своего заместителя за холодные детские сады и больницы. Но делу это помогло мало -

долг жилищно-коммунального комплекса Кушвы перед ресурсниками города за электроэнергию при Александре Трегубове вырос в 8 раз — с 7,4 до 60,5 млн рублей.

Например, водоканал (ООО «Родник») накопил 39 млн рублей долгов за электричество перед ОАО «Свердловэнергосбыт. За три года честная компания превратилась в злостного неплательщика. Долг ООО «Теплосервис» (поставки тепла) к концу 2013 года увеличился в 20 раз. От внезапной потери платежеспособности предприятий ЖКХ Кушвы времен правления Трегубова страдали не только энергетики. Газ коммунальщики тоже предпочитали получать даром. Уже упоминавшееся кушвинское ООО «Теплосервис» за 2010—2013 годы накопило перед газовиками 40 млн долгов. Суммарная задолженность коммунальщиков перед всеми поставщиками ресурсов исчисляется сотнями миллионов.

По уверению кушвинцев при Александре Трегубове город погрузился в тьму — в прямом и переносном смысле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куда на самом деле уходили эти деньги — неизвестно. Но ситуация развивалась по уже хорошо известному сценарию: компания-неплательщик признавалась банкротом, на ее место приходила другая с похожим названием, которая продолжала копить долги.

Местные жители не могут простить Александру Трегубову и серию заброшенных «недостроеев»: жилого дома в Баранчинском, на который потратили 16 млн собственных и еще 20 млн областных рублей, детского садика, дороги, газопроводов. Зато семья всегда оставалась святым для Александра: работая в администрации Кушвы в 2007 году он сдал в аренду магазин «Диамакс» собственной матери Галине Трегубовой на 49 лет по символической цене — всего 65 руб. за квадратный метр.

Груз долгов Григория Трегубова

Похожая схема по работе с коммунальными объектами была применена и Григорием Трегубовым. В 2011—2012 годах он занимал должность заместителя главы Красноуральска. В его ведении находилась ЖКХ.

Вероятно, это совпадение, но в Красноуральске с появлением Григория Трегубова коммунальные предприятия немедленно утратили способность рассчитываться за поставленные ресурсы.

Такие трубы во дворах Красноуральска — привычное дело, и хорошая причина для обоснований, почему невозможно платить ресурсникам за тепло, воду и электроэнергию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МУП «ГорТЭП», МУП «Бытовой сервис», МУП «КТСК», МУП «МУК», ООО «Жилкомсервис», ООО «Водоканал Красноуральск», МАУ «Водоканал Красноуральск», ООО «Управляющая компания» параллельно и сменяя друг друга за неполных два года нарастили свой долг за электроэнергию в 1,4 раза до 38 млн. Досталось и газовикам. То же МУП «ГорТэп» недоплатило им без малого 35 млн рублей. Опять сотни миллионов рублей утекли неизвестно куда, оставив колоссальную дыру в бюджете ресурсников.

К сожалению, красноуральский опыт ничему не научил Трегубова. Платежная дисциплина самого ГЭСКО в Нижней Туре отличается, в целом узнаваемым стилем.

До осени 2014 года потребители вовремя оплачивали 95% тепловых ресурсов. Когда же теплосети перешли в концессию «ГЭСКО», до производителя тепла к середине 2015 года стали доходить платежи лишь за 59% потребленных тепловых ресурсов

Не верится, что жители города внезапно перестали платить за коммунальные ресурсы. Недополученные средства должны были пойти зарплаты рядовых энергетиков, налоги, закупку топлива для Нижнетуринской ГРЭС.

Концессионер стабильно наращивает задолженность за энергоресурсы: по сведениям «Т Плюс», долг «ГЭСКО» перед Свердловским филиалом за тепло приближается к 500 млн рублей даже без учета пени, на такую сумму «Т Плюс» подал иски о взыскании в суд. ГЭСКО скверно платит и за другие ресурсы: обслуживая всего пять котельных, компания за год не перечислила ни рубля за потребленный газ и накопила долг перед «Уралсевергазом» в 42 млн рублей, сумма продолжает увеличиваться.

Образ врага на миллиард

Как обычно, крайними чиновники сделали жителей — они даже выходили на акции протеста — по слухам, в поселок ехали газовии, которые готовы были отключить поселок за долги ГЭСКО Соцсети

Чтобы оправдать хронические долги в Нижней Туре, искушенное политическими играми руководство ГЭСКО перешло в наступление, использовав старый прием политиков — обвинить прошлое руководство во всех текущих проблемах. Концессионер, обязанный инвестировать в модернизацию теплосетей, в 2015 году пытается взыскать с арендатора-предшественника ООО «СТК» миллиард рублей. ГЭСКО обвиняет СТК в неудовлетворительном содержании, эксплуатации и ремонте теплосетей Нижней Туры. Но дело закончилось полным поражением: в 2016 году суды трех инстанций отказывает ГЭСКО в требованиях. Суд пришел к очевидному выводу — ответственность за реконструкцию теплосетей лежит на самом концессионере, который взял на себя такие обязательства, заключив концессионное соглашение. Отметим также, что во время заключения концессионного договора ГЭСКО не имело претензий к состоянию теплосетей. (Документ)

Странным кажется и размер исковых требований ГЭСКО. Согласно договору аренды СТК должна была осуществлять только текущий ремонт, капитальный — зона ответственности арендодателя (то есть администрации города). Свои обязательства СТК выполнила в полном объеме.

На ремонт теплосетей в тарифах СТК в течение 5 лет было предусмотрено не более 40 млн рублей, что в 25 раз меньше суммы иска.

Мишень для преследования выбрана вполне очевидная. «Т Плюс», куда входит СТК, вложила в строительство новой Нижнетуринской ГРЭС по современной парогазовой технологии 17 млрд рублей. Это рекордный объем инвестиции в истории Нижней Туры. Вряд ли на территории в ближайшее время появится инвестор со столь солидной суммой.

Нижняя Тура «не повелась» на схемы должника

Неудача с иском продемонстрировала Григорию Трегубову, что ему остро не хватало привычных рычагов влияния в администрации города. И тут еще одно неожиданное совпадение: в результате разразившегося в Нижней Туре в конце 2016 года политического кризиса врио администрации города становится Алексей Коробейников, который до сентября 2015 года был замгендиректора ГЭСКО.

Но летом 2017 года депутаты наконец определяются с выбором руководителя администрации, в голосовании побеждает Алексей Стасенок. Спустя месяц Коробейников решается подать иск от лица администрации по доверенности к ООО «СТК» на все ту же сумму — 1 млрд руб.

Фабула иска полностью повторяет уже ранее отвергнутые судами претензии ГЭСКО.

Стал бы новый руководитель администрации города, очевидно не успевший разобраться в таком запутанном вопросе, как ЖКХ действовать столь агрессивно? Вряд ли. А вот действия Коробейникова объяснить можно. Вероятно, он не был уверен в своем будущем во власти Нижней Туры. Да и не было гарантий, что, разобравшись в ситуации, новый глава администрации города продолжит закрывать глаза на то, что творится в коммунальном хозяйстве.

«Т Плюс» вложила в ГРЭС рекордный для территории объем инвестиций — 17 миллиардов рублей Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Оперативно получить комментарии ГЭСКО по ситуации не удалось. Однако ранее, комментируя URA.RU сложное начало отопительного сезона в Нижней Туре, в ГЭСКО утверждали, что вся суть претензий к ним преследует только одну цель: досрочное расторжение с ними договора концессии, по которому они арендуют теплосети и котельные. Они уверены, что избавиться иными путями от них невозможно: концессия заключена на 7 лет, суды оснований для расторжения договора не видят.

Однако все, наверное, сложнее, чем кажется небольшой компании. Ведь мэр города Стасенок в первый же месяц работы сталкивается с проблемой неплатежей за газ и тепло. Котельные в прилегающих поселках рискуют остаться без топлива, а жители без тепла в уже наступивший холодный период. Виной тому неплатежи ГЭСКО. Такая ужасающая подготовка к зиме вынуждает его экстренно принять необходимые меры и самому начать переговоры с ресурсоснабжающими организациями о его начале.

А профильного заместителя, Алексея Коробейникова, провалившего подготовку к отопительному сезону новый глава города принимает решение уволить.

Но отстраненный от должности чиновник, уже лишенный всех полномочий, в сентябре все равно приходит на рассмотрение судебного дела и опровергает отзыв иска. Эти его действия прекрасно иллюстрируют истинные мотивы гражданина Коробейникова и его аффилированность с ГЭСКО и Трегубовым.

Вполне логичным выглядят и действия нынешней администрации Нижней Туры, которая отозвала иск к ООО «СТК», отказавшись от участия в сомнительных схемах профессионального должника за энергоресурсы. Возможно, Нижней Туре повезло и теперь к ее руководству пришел человек, действительно желающий навести порядок в проблемной сфере.