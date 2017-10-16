Подарок москвичей пермяки признали угрозой для жизни

23:31 16 октября 2017 0

Пермский край согласился «донашивать» за Москвой машины скорой помощи, к которым уже предъявляет претензии президентское движение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Жизни многих жителей Пермского края оказались в зависимости от автомобилей «скорой помощи», которые Прикамью подарила Москва. Машины, которые отправили в территории региона, оказались совсем не новыми. Техническое состояние полученных ГАЗелей вызывает вопросы: готовы ли автомобили работать, в том числе, в сельской местности, или же подарок является аферой.

В конце сентября ряд главных врачей известили о том, что от ГУП «Мосавтосантранс» безвозмездно получены автомобили скорой помощи. Все 15 машин соответствуют ГОСТу, были выпущены в 2014 году. Остаточная стоимость машин после трех лет работы в Москве составляет в разных случаях 714 — 878 тысяч рублей. Минздрав распределил автомобили между медучреждениями на разных территориях Прикамья, в том числе в Кудымкаре, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Кизеле, Чайковском.

Кроме носилок в подаренных машинах ничего нет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Минздрав ранее сообщал, что все они прошли предрейсовую подготовку, вся ходовая часть у них обновлена. Но, рассказал источник агентства в медицинском сообществе, у главврачей из-за «новых» машин возникли серьезные опасения: «Первое — это отсутствие оборудования внутри. То есть в качестве реанимобиля транспорт использовать не получится. Их состояние также вызывает опасение — медики шутят, что машины чуть ли не веревками тащили. А ведь все они будут ездить по территориям, на которых инфраструктура и дорожная сеть развиты гораздо хуже, чем в Перми. И теперь у больниц проблема: если вкладывать в машины деньги, то где взять средства?».

Один из главных врачей рассказал «URA.RU», что машина доехала до его больницы своим ходом, но ее техническое состояние действительно вызывает вопросы. Сейчас продолжается оформление документов по приемке автомобиля — затем можно будет разбираться, как использовать полученный транспорт и что приобретать дополнительно.

В Перми новые машины принимал лично Максим Решетников Кадр видеосюжета ВГТРК «Пермь»

Что касается столицы Прикамья, то здесь в этом году тему машин скорой помощи закрыли целиком. Были объявлены конкурсы с требованиями предоставить автомобили, которые соответствуют новому ГОСТу. Все аукционы выиграл федеральный оператор «Феникс-менеджмент» пермяка Евгения Фридмана. Бизнесмен закупил почти сотню автомобилей, и автопарк скорой помощи летом был полностью обновлен. Первую партию машин принимал лично губернатор Максим Решетников, который отметил, что не только Пермь, но и больницы остальных территорий Прикамья необходимо обеспечить качественным транспортом.

Как оказалось, ситуацией, вызванной подарком москвичей, уже занимается руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Пермскому краю Евгений Симакин. «В больницы направили подержанные автомобили с практически выработанным ресурсом. Из оборудования в автомобилях только носилки. Как минимум, нужно закупать оборудование, зимнюю „резину“. Напомню, что у станций скорой помощи до 90% уходит на заработную плату и налоги. Возникает вопрос — откуда возьмутся деньги? В итоге медучреждения получили лишь бесплатную головную боль, „троянского коня“. Причем при принятии на баланс подержанной техники больницы не смогут рассчитывать на новую. Мы будем настаивать на проведении технической экспертизы „новых“ скорых», — заявил «фронтовик».

Дмитрий Матвеев говорит, что обновление скорой помощи будет происходить вовсе не только за счет московских подарков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Больницам автомобили передает территориальный Центр медицины катастроф, который владеет актуальной информацией о состоянии транспорта. Однако директор центра Олег Федоткин в телефонной беседе с корреспондентом «URA.RU» категорически отказался говорить о полученных из Москвы машинах, сослался на то, что его рабочий день закончился, и повесил трубку.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев совершенно спокойно пояснил «URA.RU», что на сегодняшний день информации о каких-либо проблемах с машинами не поступало. В дальнейшем же власти не намерены рассчитывать только на подарки — будут арендовать и покупать автомобили. «Мы используем все возможности, для обновления автопарка скорой помощи. Это и аренда машин, и специальная федеральная программа, и средства краевого бюджета», — отметил глава минздрава.

К «скорой помощи» приковано внимание пермской общественности, особенно после трагичного случая в мае 2015 года. 13-летней Соне стало плохо на даче в поселке Сылва. Попытки вызвать врачей не увенчались успехом, родители на личном автомобиле повезли ребенка в больницу поселка Ляды. Там скорую помощь ждали еще около часа. Затем медики повезли девочку в пермскую больницу, по дороге у нее остановилось сердце. Спустя три недели, не выходя из комы, Соня умерла.

На днях «жертвой» «скорой помощи» стал популярный актер Дмитрий Марьянов. На даче в Помосковье 47-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь, которая не приехала «по техническим причинам». Артиста, как и Соня, увезли в больницу на личном транспорте. Но врачи помочь Марьянову уже не смогли.