«Это неделя показала: Россию невозможно изолировать от мира»

15:44 21 октября 2017 0

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи показал, что Россия открыта для самых смелых проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В эти выходные в Сочи закрывается Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 40 тысяч участников из 186 государств. Эксперты утверждают, что России удалось инициировать беспрецедентное событие — уровень спикеров, острота дискуссий и полная открытость страны поразили даже скептиков. Что показал молодежный форум, какие новые тренды он выявил и стереотипы разбил, и чему стоит поучиться у Фредерика Бегбедера — в материале «URA.RU».

Сочинский фестиваль стал своего рода презентацией новой Россией. Его участники своими глазами могли увидеть многие позитивные изменения, которые произошли в стране за последние годы. По свидетельству участников, важным стало то, что Россия открывает свои двери миру, готова к самым острым и необычным проектам и не строит искусственные барьеры. К слову, последний раз международный молодежный фестиваль подобного уровня проводился в 1985 году в СССР.

«Честно говоря, я был довольно скептически настроен к форуму в Сочи, ожидал увидеть очередную бодрую массовку. Однако сейчас могу признаться: был приятно удивлен. Огромное количество участников, уникальные спикеры», — поделился своим впечатлениями с «URA.RU» писатель, депутат Госдумы России Сергей Шаргунов.

Писатель Сергей Шаргунов приятно удивлен уровнем молодежного фестиваля в Сочи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В первую очередь, говорит он, поразил «острый интеллектуальный запрос молодежи». «Подавляющее большинство участников рвались на образовательные секции, такого никто не ожидал. Некоторых буквально уговаривали посетить какие-то более легкие, развлекательные мероприятия в рамках фестиваля», — говорит Шаргунов.

По мнению Шаргунова, главный итог форума очевиден: «Изолировать Россию не удалось. Наша страна показала: нам важно не просто огрызаться и отбрыкиваться, а предлагать здоровые инициативы, демонстрировать позитивные проекты». По его словам, все увидели, что возведенные политические барьеры во многом искусственны.

Участница форума из Латвии Жанна Цауркубуле призналась, что давно не видела такого количества стран, народов, национальных костюмов, добродушия, единения. «Это шикарно, потому что молодежи нужно встречаться, договариваться, как жить дальше, зависит и то, каким будет мир», — рассказала она, признавшись, что организовать такое мероприятие большинству стран, в том числе Латвии, просто не под силу.

Публицист и блогер Павел Пряников, выступавший на фестивале в секции, посвященной новым медиа, обратил внимание на тот факт, что многие организаторы и участники фестиваля — ровесники.

«Это нормальная практика — такие проекты должна создавать сама молодежь, ей надо доверять.

По моим ощущениям, 80% российских участников — молодые люди в возрасте 19-20 лет. Отрадно, что это становится трендом в нашей стране«, — сказал в беседе с „URA.RU“ Пряников. — Сейчас много говорят про обновление губернаторского корпуса. Это продиктовано самой жизнью — развитие технологий заставляет старшее поколение в хорошем смысле рекрутировать молодежь, которая более прогрессивна».

Молодежи со всего мира не требуются переводчики, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники фестиваля обращают внимание и на тот факт, что «технологичность» мероприятия, обсуждение множества прикладных вещей не убили главного — молодые люди по-прежнему стремятся к живому общению.

Опрос, проведенный среди участников фестиваля на тему видения будущего, показал, что среди главных вызовов будущего молодые люди видят одиночество в сети и отсутствие живого общения (14% процентов респондентов отметили это как главный вызов будущего, второе место среди всех ответов). 17% процентов респондентов также отметили общение с живыми людьми как главную потребность человека будущего.

«Эти цифры о многом говорят. Несмотря на технологический прогресс и стремительную диджитализацию, базовая коммуникационная потребность — в живом общении — не просто сохраняется, она развивается. Собственно, именно к этому в своем выступлении призывал писатель Фредерик Бегбедер. Он прямо сказал: хватит сидеть в соцсетях, идите на улицу, общайтесь!» — говорит Пряников.

По мнению политолога Андрея Колядина, эффект фестиваля окажется отложенным.

«Он обязательно сыграет роль спустя несколько лет, когда эти талантливые молодые люди, побывавшие сегодня в Сочи, станут политиками и будут определять развитие мира.

Ведь именно они сегодня увидели настоящую Россию и уехали отсюда с представлением, что это отнюдь не страна диких медведей и пьяных мужиков, а цивилизованное государство», — пояснил «URA.RU» Колядин. Он подчеркнул, что у молодежи «нет никаких политических ограничений». «Что-то навязать и приказать молодежи невозможно, у них свои кумиры. И им не нужны переводчики», — резюмировал собеседник агентства.

Главным итогом Всемирного фестиваля в Сочи стала обратная связь с участниками, утверждает политолог Дмитрий Гусев: «Поговорите с ребятами-иностранцами, которые побывали в нашей стране. Думаю, что их отзывы и оценки даже превзойдут все наши ожидания. Вот это самый главный индикатор, который наглядно демонстрирует, как мы живем и куда движемся».