В Курган из Тюмени завезли африканскую чуму свиней

В Зауралье обнаружили два объекта, инфицированные африканской чумой свиней (АЧС). Опасную инфекцию завезли из Тюменской области, сообщает пресс-служба курганского департамента агропромышленного комплекса (АПК).
Вирус АЧС обнаружен в убойном цехе ООО «Мяспром» в селе Садовое Кетовского района, а также в морозильной камере курганского цеха по производству мясных полуфабрикатов, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю Соколову, -полагают в департаменте АПК.
Причиной инфицирования объектов стали зараженные свиньи из ООО «Комплекс» села Шорохово Исетского района Тюменской области, где 10 ноября был обнаружен очаг заражения. Сейчас ветеринарная служба Курганской области проводит обработку инфицированных мест.
Специалисты напоминают, что эти объекты, а также свиньи и продукция свиноводства, инфицированные вирусом АЧС опасности для человека не представляют.