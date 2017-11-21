Министр играл с депутатами в морской бой, а мэр скрывал вездеход

22:33 21 ноября 2017 0

Каждые полчаса в Заксобрании рождают анекдоты, от которых даже депутатам хочется плакать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Где-то к середине согласительных комиссий по бюджету, идущих в свердловском Заксобрании уже пятый день с перерывом на выходные, уральские бизнесмены доказали: они тоже люди. И министры тоже. Как отметил один из собеседников «URA.RU», «по-хорошему иных бы вообще к следователю на допрос отправить». Интриги, обман и выпрашивание милостыни размером в десятки сотни миллионов рублей — вот сегодняшние будни уральского парламента. И анекдоты каждые полчаса на основе происходящих событий.

Второй день изучения пожеланий муниципалитетов к бюджету. С утра депутаты сплетничают: днем ранее на согласительную комиссию пришел глава одного из муниципалитетов в Алапаевском районе и начал просить 20 миллионов на содержание узкоколейки. А перед тем купил себе вездеход — вот депутаты и спросили: у тебя в поселке семь человек — вездехода на всех хватит, зачем тебе еще и узкоколейка. «Надо», — ответил мэр.

Как потом выяснилось: машину купил, а потом из прокуратуры пришло предписание — обеспечить работу железной дороги — а деньги уже потрачены. Посмеялись, да отпустили. Но это простой случай.

Каждый день в Заксобрании нон-стопом идут заседания согласительных комиссий, по три за «смену». Вторник, час дня — рассматривают пожелания к увеличению расходов на агрокомплекс и экологию. Не то, чтобы какие-то особенные обсуждения — скорее типовые, где каждые полчаса анекдот.

Согласительная комиссия по расходам на АПК — типовой пример происходящего в эти дни в Заксобрании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сначала депутаты пытают министра природных ресурсов. Алексей Кузнецов представил пожелания по увеличению расходов по своему ведомству до 440 миллионов и полтора десятка конкретных пунктов — на что. С первого же возникает вопрос: 2,9 миллионов на закупку «автоматической станции по контролю состава воздуха». «А обоснование где?», — спрашивают парламентарии. Выясняется, что нет. Аналогично и по следующему пункту, где говорится о необходимости закупки восьми тонн извести для предприятия, занимающегося хранением моноцита. И на третьем, и на четвертом.

— А зачем тогда тут целый министр сидит? — не выдерживает депутат Армен Карапетян, выслушав очередное «обоснования нет, но будет».

— Мы все представим до вечера, — начинает оправдываться министр.

Игра продолжается, через несколько минут не выдерживает уже Вячеслав Вегнер: «Да это морской бой какой-то», — бросает в сердцах на стол записку министерства на стол. Следом тоже самое повторяют несколько его коллег.

Как парламентарий позже пояснил журналисту «URA.RU», особо возмутило то, что вопросы были простые: «Мы их задаем, а они отвечают наугад: попал, не попал, как в игре. И конкретных ответов в какой-то момент не получали все больше». При этом, как подтвердили опрошенные парламентарии, конкретно Кузнецова никто не «топил», как это бывает. Министр просто пришел не подготовленным.

Сами обоснования, которые стали причиной этой сценки — это формальные заявки министерства, расписывающие конкретно, на что именно необходимо выделить деньги и почему. Без них, по словам депутатов, потом просто невозможно проконтролировать туда ли ушли деньги, как и доказать на что они выделялись — записей не остается. Не говоря уж о том, что закон делать такое просто не позволяет.

Но министр, забывший подготовить бумаги — это для разминки. Вторым пунктом программы денег начали просить коммерсанты.

«У нас есть два обращения от глав муниципалитетов. Первое — от главы городского округа Первоуральск, но докладывать будет Жильцов Юрий Алексеевич, депутат первоуральской гордумы, член правления (АО „Русский хром 1915“)», — анонсирует председательствующий на комиссии Сергей Никонов.

Юрий Жильцов (в центре) уверен, что накопленные на его предприятии отходы должны убирать жители области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Все вы знаете бедственное положение нашего предприятия», — начинает свою речь депутат-бизнесмен. Как выясняется: на территории Русхрома скопилось огромное количество отходов, содержащих шестивалентный хром, утекающих главным образом в реку Чусовая.

Отрава, кстати, серьезная. Когда в 60-е в США подобная проблема возникла на одном из местных предприятий и об этом узнали жители — после нескольких лет тяжб они стали миллионерами, хотя и прожили после этого совсем немного. И вот, чтобы недопустить подобной же истории в Свердловской области — Юрий Жильцов попросил депутатов выделить его компании 40 миллионов на содержание очистных сооружений.

— Простите, у вас какая прибыль? , — поинтересовался парламентарий Илья Гаффнер

— Порядка 180 миллионов, — гордо ответил предприниматель

Даже Илья Гаффнер был возмущен наглостью первоуральского депутата-коммерсанта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Напрашивается вопрос: вы не можете найти 40 миллионов на очистные сооружения? Вы же сами живете в Первоуральске, у вас завод в Первоуральске, — изумился парламентарий.

— А за 10 месяцев прошлого года у нас убыток 600 миллионов. А что мы за валюту покупаем руду на переработку — мы не рассказываем, а она дорожает. Мы выйдем за рамки. Если начнем рассказывать обо всех наших бедах, — начал причитать «член правления».

— Давайте начнем сначала. Это же ваши отходы. Русхром правоопреемник Хромпика. И все, что накопилось — производное вашего предприятия. И прав Илья, что часть прибылей надо направлять на это. Почему мы за деньги жителей области должны решать эту проблему? — поддержал коллегу «главный эксперт по финансам» в Заксобрании депутат Владимир Терешков.

— Росхром не является правопреемником Хромпика, — начал оправдываться Юрий Жильцов.

Владимир Терешков: «Позвольте, но это же ваши отходы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Но позвольте, вот я читаю: Росхром — правоопреемник Хромпика, — возразил Терешков.

Неловкую паузу заполнила руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова. «Речь об экологии! Об отходах, накопленных ранее! Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации! , — бросилась на выручку депутат. Как пояснили потом корреспонденту «URA.RU», Первоуральск находится в ее округе, первыми, к кому обратились коммерсанты за помощью — была она, и «все все понимают».

Вступление Елены Чечуновой оценили многие: тут же пошли предложения «проработать программу», «рассмотреть отдельно». Тут уже, слыша все это, не выдержал все еще сидящий на комиссии министр природных ресурсов Алексей Кузнецов: «Да вы что? У нас девять миллиардов тонн таких отходов предприятиями области накоплено. Если утилизация из всех будет за счет бюджета — никакого бюджета не хватит!». Но депутатов идея все-равно заинтересовала — постановили все же потом отдельно рассмотреть.

Хоть министр природных ресурсов и выступил неудачно в начале заседания — к концу он сделал хорошую попытку реабилитироваться. Но депутатов остановить уже не смог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это еще мелочи, — делится с корреспондентом „URA.RU“ один из участников после обсуждений. — Вот вчера [представители] УГМК пришли, 600 миллионов сразу запросили на камеры для фиксации нарушений. Говорят: бюджет поднимем, ДТП устраним. А посмотрели: большая часть штрафов по камерам, которые уже установлены — идет к ним же, бюджет там копейки получает. В итоге Галина Максимовна (Кулаченко, министр финансов — прим.ред.) точку поставила: „А нет у меня для вас денег!“. Но сегодня ее не было».

«Или вот, вчера: пришел командир областного авиаотряда, говорит: нужны деньги на повышение зарплат сотрудников, — делится с корреспондентом очередным „анекдотом“ еще один парламентарий, — Говорит: средняя зарплата у него 12-13 тысяч. Проверяем — выясняется, что на самом деле 25-26 тысяч — вот это что такое? Это же вообще обман, такое в следственный комитет нести надо!».