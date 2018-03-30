Екатеринбург перестал развиваться: есть план перезагрузки города

10:52 30 марта 2018 0

«Екатеринбург заигрался в политику и не адекватен текущему моменту», -уверены федеральные политики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга — вынужденная мера, направленная на преодоление управленческого кризиса в городе, утверждает источник агентства в полпредстве президента в УрФО. И подтверждает собеседник в администрации губернатора. К началу 2018 года административный центр Свердловской области накопил множество проблем, которые существующая система управления решить не может — в этом мнении едины все уровни власти. «Екатеринбург заигрался в политику и не адекватен текущему моменту», — определил знакомый с оценкой федеральный чиновник.

Аркадий Чернецкий избирался четыре раза, после чего был заменен сразу на двух новых руководителей города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый в постсоветской России мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий был выбран депутатами гордумы в 1992 году. На следующий срок полномочий он уже избирался в 1995-м. Затем переизбирался на выборах 1999, 2003 и 2008 годов. В 2010 году он покинул свой пост, а сама система власти изменилась: вместо главы города — руководителя администрации возникли должности главы администрации (сити-менеджера) и председателя гордумы — главы города. Первым был и остается Александр Якоб, вторым сначала работал Евгений Порунов (по статусу председателя думы), а в 2013 году на всенародных выборах стал Евгений Ройзман. Сейчас региональный парламент меняет законодательство, отменяя прямые выборы председателя думы — мэра. После избрания нового состава гордумы в сентябре 2018 года в Екатеринбурге будет дума с председателем, которого депутаты изберут из своего круга, а мэром станет глава администрации, определенный специальной комиссией. Исполнительный и представительный органы власти вновь будут публично разделены.

«Екатеринбург — город с амбициями, претендующий на статус „третьей столицы России“. Здесь живет полтора миллиона человек. Но это все мишура и пиар, если посмотреть на качественные параметры муниципалитета, мы в очень незавидном положении», — сказал агентству один из основных промышленников региона, поддерживающий готовящуюся реформу.

«Все прогнило — начиная с ЖКХ и заканчивая полным безразличием к общественному мнению, — согласен глава комиссии по местному самоуправлению екатеринбургской гордумы Анатолий Шарапов. — Возьмите здравоохранение, образование — коррупцию не видно, но ею все пронизано сверху донизу. Люди, пришедшие к власти стараются эту власть за собой сохранить максимально долго. А потому протаскиваются лояльные депутаты, на вкусных должностях сидят свои люди. Какой будет или должна быть новая система — вопрос дискуссионный, но первостепенно то, что нынешнюю управленческую систему нужно сносить».

Алексей Кожемяко и вся остальная команда мэрии уже давно не удовлетворяет потребностей города в развитии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Острая проблема с общественным транспортом, связанная прежде всего с управленческой импотенцией, — настаивает член общественной палаты Екатеринбурга, глава местного отделения „Трансперенси Интернешнл — Россия“ Екатерина Петрова. — Хотели провести реформу, но сил довести ее до конца не хватило, только у покойного [вице-мэра Евгения] Липовича было такое намерение. Экология — тоже серьезная проблема, которую никто не решает. Мы задыхаемся, лидируем по числу болезней дыхательных путей, но никто не пытается эту проблему решать. ЖКХ и война жителей с мафией, орудующей на рынке: жгут машины, запугивают народ — это просто катастрофа. Но мэрия заняла позицию невмешательства и ничего не хочет делать. „Водоконал“ и 400 млн рублей по инвестпрограмме — где, скажите, качественная вода?».

«О какой управленческой подвижности вообще речь идет, если я два года прошу повесить на темной улице Фабричной, где под колесами гибнут люди, 16 лампочек на уже вкопанных столбах? , — возмущается депутат гордумы и бизнесмен Михаил Гаранин. — У мэрии вечная итальянская забастовка в отношении жителей своего города. В Москве вопрос занятия береговых линий решался просто — вспомните [экс-замглавы Росприроднадзора Олега] Митволя и простой подход его даже в отношении дома Аллы Пугачевой. А по Шарташу у нас только губернатор смог двинуть вопрос. Казалось бы, городская земля, и как городские малоэтажки на землях ИЖС сносили в раз, а тут такая проблема что не продохнуть». На его взгляд «городская команда сделала все, чтобы разделить сообщество на тех, кому все можно и тех, кому ничего нельзя».

За что отвечает Ройзман, а за что Якоб — сегодня понимают уже очень немногие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ни для жизни простых горожан, ни для процветания бизнеса никаких перспектив старая команда не открывает. «Город сегодня похож на машину хорошего класса, но без движка, — объясняет глава свердловского отделения „Деловой России“ Леонид Гункевич. — Этим движком должен стать человек — только тогда будет развитие и движение. Нельзя недооценивать роль личности в истории. Чернецкий размышлял на полвека вперед, а сегодня у нас многие люди даже не понимают конфигурации — за что отвечает [сити-менеджер Александр] Якоб, за что [мэр Евгений] Ройзман. Лидером должен стать руководитель города с полномочиями. Экономика и бизнес в ней — это ведь не точная наука, это прежде всего ожидание общества. Но чтобы люди что-то ждали — им нужно об этом рассказать, а человека, который вдохновлял бы идти вперед, становиться лучше нет — это и для простых горожан актуально, и для бизнес-сообщества».

Существующая схема неактуальна и в связи с общероссийскими изменениями. С 1995 по 2010 годы межбюджетные отношения между разными уровнями власти были свободнее. «Сегодня мы получили инерционно-затухающий след от тех времен, который вот-вот закончится», — считает Гункевич, фиксирующий: вертикаль власти дошла до муниципального уровня, и это не изменить по всей стране.

«Я веду экспертизу законодательства по регионам и вижу, какая стагнация там происходит. Законодательство уже даже не стагнирует, а деградирует, — сокрушается юрист Надежда Абакумова. — А это единственный „прямой эфир“ власти, язык которым она разговаривает и с людьми, и между собой. И в Екатеринбурге в этой части на сегодняшний день нет перспектив, целей, там не осталось надежды на развитие. Ни одного решения, которое бы сигнализировало обществу „мы стараемся“ — тоже нет. Я не знаю зачем эти люди там и чем они занимаются, кроме игр в войнушки, в свой-чужой — городу от этого не горячо, не холодно — разве что грязно».