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Главные новости Свердловской области
10:52  30 марта 2018 0

Екатеринбург перестал развиваться: есть план перезагрузки города

Что хотят горожане от нового мэра
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Годовое общее собрание СОСПП. Екатеринбург, администрация города, горсовет, екатеринбург, мэрия, ночь
«Екатеринбург заигрался в политику и не адекватен текущему моменту», -уверены федеральные политикиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга — вынужденная мера, направленная на преодоление управленческого кризиса в городе, утверждает источник агентства в полпредстве президента в УрФО. И подтверждает собеседник в администрации губернатора. К началу 2018 года административный центр Свердловской области накопил множество проблем, которые существующая система управления решить не может — в этом мнении едины все уровни власти. «Екатеринбург заигрался в политику и не адекватен текущему моменту», — определил знакомый с оценкой федеральный чиновник.

Церемония награждения премией «Человек года 2017» от ДК. Екатеринбург, чернецкий аркадий, человек года, номинации, промышленник года, конферт
Аркадий Чернецкий избирался четыре раза, после чего был заменен сразу на двух новых руководителей города
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Первый в постсоветской России мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий был выбран депутатами гордумы в 1992 году. На следующий срок полномочий он уже избирался в 1995-м. Затем переизбирался на выборах 1999, 2003 и 2008 годов. В 2010 году он покинул свой пост, а сама система власти изменилась: вместо главы города — руководителя администрации возникли должности главы администрации (сити-менеджера) и председателя гордумы — главы города. Первым был и остается Александр Якоб, вторым сначала работал Евгений Порунов (по статусу председателя думы), а в 2013 году на всенародных выборах стал Евгений Ройзман. Сейчас региональный парламент меняет законодательство, отменяя прямые выборы председателя думы — мэра. После избрания нового состава гордумы в сентябре 2018 года в Екатеринбурге будет дума с председателем, которого депутаты изберут из своего круга, а мэром станет глава администрации, определенный специальной комиссией. Исполнительный и представительный органы власти вновь будут публично разделены.

«Екатеринбург — город с амбициями, претендующий на статус „третьей столицы России“. Здесь живет полтора миллиона человек. Но это все мишура и пиар, если посмотреть на качественные параметры муниципалитета, мы в очень незавидном положении», — сказал агентству один из основных промышленников региона, поддерживающий готовящуюся реформу.

«Все прогнило — начиная с ЖКХ и заканчивая полным безразличием к общественному мнению, — согласен глава комиссии по местному самоуправлению екатеринбургской гордумы Анатолий Шарапов. — Возьмите здравоохранение, образование — коррупцию не видно, но ею все пронизано сверху донизу. Люди, пришедшие к власти стараются эту власть за собой сохранить максимально долго. А потому протаскиваются лояльные депутаты, на вкусных должностях сидят свои люди. Какой будет или должна быть новая система — вопрос дискуссионный, но первостепенно то, что нынешнюю управленческую систему нужно сносить».

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, тушин сергей, кожемяко алексей
Алексей Кожемяко и вся остальная команда мэрии уже давно не удовлетворяет потребностей города в развитии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Острая проблема с общественным транспортом, связанная прежде всего с управленческой импотенцией, — настаивает член общественной палаты Екатеринбурга, глава местного отделения „Трансперенси Интернешнл — Россия“ Екатерина Петрова. — Хотели провести реформу, но сил довести ее до конца не хватило, только у покойного [вице-мэра Евгения] Липовича было такое намерение. Экология — тоже серьезная проблема, которую никто не решает. Мы задыхаемся, лидируем по числу болезней дыхательных путей, но никто не пытается эту проблему решать. ЖКХ и война жителей с мафией, орудующей на рынке: жгут машины, запугивают народ — это просто катастрофа. Но мэрия заняла позицию невмешательства и ничего не хочет делать. „Водоконал“ и 400 млн рублей по инвестпрограмме — где, скажите, качественная вода?».

«О какой управленческой подвижности вообще речь идет, если я два года прошу повесить на темной улице Фабричной, где под колесами гибнут люди, 16 лампочек на уже вкопанных столбах? , — возмущается депутат гордумы и бизнесмен Михаил Гаранин. — У мэрии вечная итальянская забастовка в отношении жителей своего города. В Москве вопрос занятия береговых линий решался просто — вспомните [экс-замглавы Росприроднадзора Олега] Митволя и простой подход его даже в отношении дома Аллы Пугачевой. А по Шарташу у нас только губернатор смог двинуть вопрос. Казалось бы, городская земля, и как городские малоэтажки на землях ИЖС сносили в раз, а тут такая проблема что не продохнуть». На его взгляд «городская команда сделала все, чтобы разделить сообщество на тех, кому все можно и тех, кому ничего нельзя».

Заседание городской думы Екатеринбурга, якоб александр, ройзман евгений
За что отвечает Ройзман, а за что Якоб — сегодня понимают уже очень немногие
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ни для жизни простых горожан, ни для процветания бизнеса никаких перспектив старая команда не открывает. «Город сегодня похож на машину хорошего класса, но без движка, — объясняет глава свердловского отделения „Деловой России“ Леонид Гункевич. — Этим движком должен стать человек — только тогда будет развитие и движение. Нельзя недооценивать роль личности в истории. Чернецкий размышлял на полвека вперед, а сегодня у нас многие люди даже не понимают конфигурации — за что отвечает [сити-менеджер Александр] Якоб, за что [мэр Евгений] Ройзман. Лидером должен стать руководитель города с полномочиями. Экономика и бизнес в ней — это ведь не точная наука, это прежде всего ожидание общества. Но чтобы люди что-то ждали — им нужно об этом рассказать, а человека, который вдохновлял бы идти вперед, становиться лучше нет — это и для простых горожан актуально, и для бизнес-сообщества».

Существующая схема неактуальна и в связи с общероссийскими изменениями. С 1995 по 2010 годы межбюджетные отношения между разными уровнями власти были свободнее. «Сегодня мы получили инерционно-затухающий след от тех времен, который вот-вот закончится», — считает Гункевич, фиксирующий: вертикаль власти дошла до муниципального уровня, и это не изменить по всей стране.

«Я веду экспертизу законодательства по регионам и вижу, какая стагнация там происходит. Законодательство уже даже не стагнирует, а деградирует, — сокрушается юрист Надежда Абакумова. — А это единственный „прямой эфир“ власти, язык которым она разговаривает и с людьми, и между собой. И в Екатеринбурге в этой части на сегодняшний день нет перспектив, целей, там не осталось надежды на развитие. Ни одного решения, которое бы сигнализировало обществу „мы стараемся“ — тоже нет. Я не знаю зачем эти люди там и чем они занимаются, кроме игр в войнушки, в свой-чужой — городу от этого не горячо, не холодно — разве что грязно».

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