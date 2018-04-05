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05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:17  05 апреля 2018 0

Три этих ТЦ  Екатеринбурга скоро закроет прокуратура

После ЧП в Кемерово уральскую столицу ждет потребительская катастрофа
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Улица Красноармейская «Квартал миллионеров». Екатеринбург, магазин закрыт
ТЦ попали под волну проверок после трагедии в Кемерове, теперь им грозит закрытиеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Свердловская прокуратура может закрыть в Екатеринбурге три торговых центра из-за нарушений пожарной безопасности. Как стало известно «URA.RU» от источников, речь идет о комплексах «Аида» (Блюхера, 39), «Свердловск» (Героев России, 2) и «Мегаполис» (8 Марта, 149). После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове МЧС и прокуратура уже озвучивали замечания к этим ТЦ: где-то некорректно работала пожарная сигнализация, где-то отсутствовал доступ к путям эвакуации, где-то не было знаков, указывающих на запасные выходы.

ТЦ "Персей" после ликвидации пожара в здании торгового центра. Москва, пожарные расчеты, автомобили мчс, экстренные службы, чрезвычайное происшествие, врачи скорой помощи
Если эксперты МЧС подтвердят опасения прокуратуры, то будет суд
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова, трем торговым центрам в Екатеринбурге грозит закрытие, так как в них были выявлены нарушения, связанные с внутренней отделкой помещений. «Сейчас говорить о закрытии еще рано, мы изучаем документацию, ждем итогов экспертизы материалов от МЧС. Информация может появиться на следующей неделе. Если опасения подтвердятся, то будем через суд добиваться приостановки деятельности ТРЦ», — сказала «URA.RU» Марина Канатова. Называть торговые центры она отказалась.

Глава комитета Екатеринбурга по товарному рынку Елена Чернышева в беседе с «URA.RU» сообщила: закрытие «Свердловска» может стать проблемой для жителей Железнодорожного района, поскольку в округе не так много других торговых центров. Есть еще «Таганский ряд», «Ханой» и «Карнавал», но они расположены ближе к Старой Сортировке.

Виды Екатеринбурга, тц свердловск
Больше всего могут пострадать жители Железнодорожного района, если останутся без единственного ТЦ поблизости
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Плюс в «Свердловске» находится филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Им активно пользуются горожане, что подтвердила сама Чернышева: «Мне приходилось обращаться туда как-то в выходные, и там было много людей». Журналист «URA.RU» попросил комментарий в МФЦ, ответ пока не поступил.

Что касается «Мегаполиса», то в его районе торговых центров ощутимо больше, заметила собеседница агентства. «Но в „Мегаполисе“ очень много операторов, поэтому вопрос становится важным с точки зрения рабочих мест», — добавила Чернышева.

Закрытие центра «Аида», считает глава комитета, не сильно скажется на жизни жителей близлежащих кварталов, хотя там есть востребованные гипермаркеты «Райт» и «Эльдорадо». «В любом случае все эти проблемы вторичны. Самое важное — это безопасность людей», — сказала городская чиновница.

Разное, клипарт. Екатеринбург, улица 8марта, тц мегаполис
«Мегаполис» — самый крупный торговый центр из тройки, которая оказалась под угрозой закрытия
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор департамента Госстройназдора Свердловской области Алексей Россолов сказал «URA.RU», что его организация не принимала названные выше объекты — структура была создана всего три года назад. «Но все, что принимается, всегда проверяется в строгом соответствии с законодательством», — сказал Россолов и заметил, что происходящее в ТЦ после приемки Госстройнадзор уже не может проконтролировать.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области «URA.RU» заявили, что проследить за происходящим в ТЦ невозможно из-за несовершенства законодательства. «После того, как торговый центр вводят в эксплуатацию, мы можем проводить там плановые проверки раз в четыре года. За это время там может поменяться все что угодно. А на внеплановую проверку нужны основания: жалобы жителей, распоряжение правительства или прокурорское обращение».

Совладелец «Мегаполиса» Илья Тыщенко заявил нашему агентству: информация о том, что его торговому центру грозит закрытие, не соответствует действительности: «Мы считаем, что нас это сообщение не касается». Дозвониться за комментарием до «Аиды» и «Свердловска» не удалось.

Отметим, проблемы есть и у тех торговых центров в Екатеринбурге, которым не грозит закрытие. «Деловой Петербург» со ссылкой на Watcom group написал, что на фоне кемеровских событий в дни весенних каникул посещаемость ТЦ в Екатеринбурге упала на 8,8%.

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