«Тайно приобрел автомобиль»: студент без прав спровоцировал ДТП в Екатеринбурге

Студент без прав спровоцировал ДТП в Екатеринбурге
ДТП произошло в Чкаловском районе на железнодорожном переезде
Студент техникума спровоцировал ДТП в Екатеринбурге. В результате чего он получил травмы и был госпитализирован. Автомобиль ВАЗ подросток якобы купил в тайне от родителей, при этом не имея водительского удостоверения. Об этом сообщил telegram-канал "Госавтоинспекция Свердловской области".  

"В ходе проведенных опросов отец подростка пояснил сотрудникам полиции, что его сын тайно приобрел автомобиль на личные сбережения без ведома родителей. В день происшествия молодой человек отпросился погулять с друзьями. Родители не были осведомлены о его намерении сесть за руль", — говорится в сообщении.

Произошло ДТП 15 октября 2025 года в 21:50 в Чкаловском районе на улице Кузнецова около дома 2/1. По предварительным данным, 16-летний студент не справился с управлением, выехал на встречную полосу на железнодорожном переезде станции Сысерть и столкнулся с Volkswagen (водитель не пострадал). 

В отношении подростка вынесены определения "за вождение без прав", "за выезд на встречную полосу", "за отсутствие страхового полиса", "за повреждение дорожной инфраструктуры" и "за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью". Материалы дела направлены в отдел по делам несовершеннолетних. Родителей студента же могут привлечь к административной ответственности и поставить на профилактический учет.

