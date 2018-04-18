Дело об унижении свердловского прокурора вышло на новый уровень

11:03 18 апреля 2018 0

У спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной есть свои секреты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские депутаты вызывают в Заксобрание представителей ООО ВЦ «Уралсистем», установившего и обслуживающего систему голосования. Они хотят убедить прокуратуру, что невозможно установить, кто поддержал депутата Армена Карапетяна («Справедливая Россия») и не позволил органу надзора лишить парламентария полномочий. Ранее появлялся список единороссов, чьи действия привели к скандалу. Его масштаб настолько огромен, что повлиять на Заксобрание пытается уже и первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Но недоверие так велико, что в искренность его действий в прокуратуре не верят.

Как ранее сообщало «URA.RU», представление прокурора Сергея Охлопкова рассматривалось на заседании 3 апреля. Надзорное ведомство намеревалось отобрать мандат у Карапетяна в связи с грубым нарушением с его стороны закона о противодействии коррупции — он не указал в декларации за 2016 год своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. Положение Армена Карапетяна усугубил рапорт сотрудницы прокуратуры Екатерины Шурыгиной, обвинившей депутата в оскорблении — парламентарий на официальном мероприятии спросил, нужны ли ей дети. После этого всех участников мероприятия вызвали для дачи показаний.

Армен Карапетян стал для Виктора Шептия источником серьезных проблем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

2 апреля члены фракции «Единая Россия» единогласно согласились поддержать прокурорские представление. Но 3 апреля восемь единороссов нарушили партийную и фракционную дисциплину и проголосовали против него.

По официальной версии, голосование было тайным. Но уже на следующий день депутаты начали передавать друг другу списки участников демарша против Сергея Охлопкова. В них, помимо спикера Людмилы Бабушкиной, значились депутаты Сергей Никонов, Елена Трескова, Алексей Кушнарев, Владимир Рощупкин, Дмитрий Жуков, Альберт Абзалов и Михаил Клименко. Лишь Бабушкина публично опровергла эту информацию, но доказательств своей честности предоставить не смогла.

Откуда появился этот перечень фамилий, никто названным в нем парламентариям пояснить не смог. По одной из версий, за депутатами в ходе голосования наблюдали некие люди с балкона, фиксируя факт нажатия ими одной либо другой кнопки на панелях для голосования. Но большинство парламентариев пришло к выводу, что система была взломана, а тайна депутатского голосования нарушена. Ряд депутатов заявил «URA.RU», что данные действия можно рассматривать как грубое нарушение законодательства, грозящее уголовным преследованием.

Система голосования действует в Заксобрании с 90-х годов прошлого века Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Официальные запросы от депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с просьбой проверить действующую в ней систему голосования к нам не поступали. Но если действительно поступят такие просьбы, то мы без проблем выедем на место, сделаем все, чтобы убедить депутатов в безопасности системы. Рассказать, что информация об итогах закрытых голосований в ней не сохраняется», — пояснил «URA.RU» директор ООО ВЦ «Уралсистем» Евгений Сыч.

«Уралсистем» занимается системами голосования более 25 лет, они были установлены в нескольких десятках субъектов от Москвы и Санкт-Петербурга до Улан-Удэ и Благовещенска. Но подобных заявлений и подозрений на тему того, что систему взломали или каким-либо образом получили из нее поименные результаты, никогда не было. Было буквально считанное количество других ситуаций. Например, когда депутат недостаточно четко нажал кнопку или ошибся каким-либо другим образом и высказал подозрение, что система что-то делает не так. Но в каждом из таких случаев была доказана штатная работа системы.

Комплексом программно-аппаратных и административных мер обеспечивается соответствующая защита каналов передачи данных, а сами поименные результаты закрытых голосований не сохраняются на долговременные носители — они существуют только в памяти сервера до момента подсчета сводных результатов, затем — уничтожаются. Относительно источника списка поименных результатов, о котором шла речь, можно только строить предположения», — подчеркнул Сыч.

Свердловские единороссы в очередной раз поставили Ивана Квитку в неприятную ситуацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно к участию в набирающем обороте скандале привлечен руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка. По данным члена политсовета свердловского отделения «ЕР», ему направлено письмо с подробным изложением ситуации и списком лиц, несущих ответственность за нарушение фракционной дисциплины. Ожидается, что Квитка, в свою очередь, оповестит о происходящем генсовет «ЕР».

Собеседник «URA.RU» в свердловском Заксобрании отмечает, что Квитке предстоит принять непростое решение. По неофициальной информации, первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов возложил вину за произошедшее на руководителя фракции Елену Чечунову и уже активно ищет ей замену. Якобы потенциальный преемник Чечуновой уже определен.

Но одновременно Елена Чечунова является заместителем руководителя Уральского МКС по работе с фракциями в региональных парламентах. Именно ей в результате придется рассматривать поданную на нее саму в корсовет жалобу. Получить комментарий Ивана Квитки не удалось. Он находится в отпуске.

Первый свердловский вице-губернатор Владимир Тунгусов предложил депутатам убедить Карапетяна сдать мандат. Не берет на себя ответственность и спикер Людмила Бабушкина. Очевидцы сообщают, что в ходе внутрипарламентских переговоров она заявила, что ответственность за итог голосования по вопросу о прокурорском представлении лежала на ее заместителе Викторе Шептии. Сам Шептий на вчерашнем заседании фракции пояснил, что не считает депутатский демарш проявлением низкой партийной дисциплины.

«Иска прокуратуры к Заксобранию с требованием исполнить прокурорское представление не избежать. Это будет первый в истории открытый судебный конфликт между „Единой Россией“ и надзорным ведомством, который, похоже, никто не пытается предотвратить», — заявил «URA.RU» влиятельный депутат.