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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:03  18 апреля 2018 0

Дело об унижении свердловского прокурора вышло на новый уровень

В парламенте ищут хакера, предателями заинтересовался генсовет «Единой России»
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание Совета руководителей законодательных органов госвласти РФ в УрФО в полпредстве. Екатеринбург, бабушкина людмила
У спикера свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной есть свои секретыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские депутаты вызывают в Заксобрание представителей ООО ВЦ «Уралсистем», установившего и обслуживающего систему голосования. Они хотят убедить прокуратуру, что невозможно установить, кто поддержал депутата Армена Карапетяна («Справедливая Россия») и не позволил органу надзора лишить парламентария полномочий. Ранее появлялся список единороссов, чьи действия привели к скандалу. Его масштаб настолько огромен, что повлиять на Заксобрание пытается уже и первый вице-губернатор Владимир Тунгусов. Но недоверие так велико, что в искренность его действий в прокуратуре не верят.

Как ранее сообщало «URA.RU», представление прокурора Сергея Охлопкова рассматривалось на заседании 3 апреля. Надзорное ведомство намеревалось отобрать мандат у Карапетяна в связи с грубым нарушением с его стороны закона о противодействии коррупции — он не указал в декларации за 2016 год своих несовершеннолетних детей и принадлежащее им имущество. Положение Армена Карапетяна усугубил рапорт сотрудницы прокуратуры Екатерины Шурыгиной, обвинившей депутата в оскорблении — парламентарий на официальном мероприятии спросил, нужны ли ей дети. После этого всех участников мероприятия вызвали для дачи показаний.

Заседание заксобрания Свердловской области. Екатеринбург, шептий виктор, карапетян армен
Армен Карапетян стал для Виктора Шептия источником серьезных проблем
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

2 апреля члены фракции «Единая Россия» единогласно согласились поддержать прокурорские представление. Но 3 апреля восемь единороссов нарушили партийную и фракционную дисциплину и проголосовали против него.

По официальной версии, голосование было тайным. Но уже на следующий день депутаты начали передавать друг другу списки участников демарша против Сергея Охлопкова. В них, помимо спикера Людмилы Бабушкиной, значились депутаты Сергей Никонов, Елена Трескова, Алексей Кушнарев, Владимир Рощупкин, Дмитрий Жуков, Альберт Абзалов и Михаил Клименко. Лишь Бабушкина публично опровергла эту информацию, но доказательств своей честности предоставить не смогла.

Откуда появился этот перечень фамилий, никто названным в нем парламентариям пояснить не смог. По одной из версий, за депутатами в ходе голосования наблюдали некие люди с балкона, фиксируя факт нажатия ими одной либо другой кнопки на панелях для голосования. Но большинство парламентариев пришло к выводу, что система была взломана, а тайна депутатского голосования нарушена. Ряд депутатов заявил «URA.RU», что данные действия можно рассматривать как грубое нарушение законодательства, грозящее уголовным преследованием.

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, тунгусов владимир, жуковский андрей, законодательное собрание со, бондарев илья, бабушкина людмила
Система голосования действует в Заксобрании с 90-х годов прошлого века
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Официальные запросы от депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с просьбой проверить действующую в ней систему голосования к нам не поступали. Но если действительно поступят такие просьбы, то мы без проблем выедем на место, сделаем все, чтобы убедить депутатов в безопасности системы. Рассказать, что информация об итогах закрытых голосований в ней не сохраняется», — пояснил «URA.RU» директор ООО ВЦ «Уралсистем» Евгений Сыч.

«Уралсистем» занимается системами голосования более 25 лет, они были установлены в нескольких десятках субъектов от Москвы и Санкт-Петербурга до Улан-Удэ и Благовещенска. Но подобных заявлений и подозрений на тему того, что систему взломали или каким-либо образом получили из нее поименные результаты, никогда не было. Было буквально считанное количество других ситуаций. Например, когда депутат недостаточно четко нажал кнопку или ошибся каким-либо другим образом и высказал подозрение, что система что-то делает не так. Но в каждом из таких случаев была доказана штатная работа системы.

Комплексом программно-аппаратных и административных мер обеспечивается соответствующая защита каналов передачи данных, а сами поименные результаты закрытых голосований не сохраняются на долговременные носители — они существуют только в памяти сервера до момента подсчета сводных результатов, затем — уничтожаются. Относительно источника списка поименных результатов, о котором шла речь, можно только строить предположения», — подчеркнул Сыч.

Заседание Уральского МКС Единой России. Екатеринбург, тунгусов владимир, шептий виктор, квитка иван
Свердловские единороссы в очередной раз поставили Ивана Квитку в неприятную ситуацию
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Параллельно к участию в набирающем обороте скандале привлечен руководитель Уральского МКС «Единой России» Иван Квитка. По данным члена политсовета свердловского отделения «ЕР», ему направлено письмо с подробным изложением ситуации и списком лиц, несущих ответственность за нарушение фракционной дисциплины. Ожидается, что Квитка, в свою очередь, оповестит о происходящем генсовет «ЕР».

Собеседник «URA.RU» в свердловском Заксобрании отмечает, что Квитке предстоит принять непростое решение. По неофициальной информации, первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов возложил вину за произошедшее на руководителя фракции Елену Чечунову и уже активно ищет ей замену. Якобы потенциальный преемник Чечуновой уже определен.

Но одновременно Елена Чечунова является заместителем руководителя Уральского МКС по работе с фракциями в региональных парламентах. Именно ей в результате придется рассматривать поданную на нее саму в корсовет жалобу. Получить комментарий Ивана Квитки не удалось. Он находится в отпуске.

Первый свердловский вице-губернатор Владимир Тунгусов предложил депутатам убедить Карапетяна сдать мандат. Не берет на себя ответственность и спикер Людмила Бабушкина. Очевидцы сообщают, что в ходе внутрипарламентских переговоров она заявила, что ответственность за итог голосования по вопросу о прокурорском представлении лежала на ее заместителе Викторе Шептии. Сам Шептий на вчерашнем заседании фракции пояснил, что не считает депутатский демарш проявлением низкой партийной дисциплины.

«Иска прокуратуры к Заксобранию с требованием исполнить прокурорское представление не избежать. Это будет первый в истории открытый судебный конфликт между „Единой Россией“ и надзорным ведомством, который, похоже, никто не пытается предотвратить», — заявил «URA.RU» влиятельный депутат.

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