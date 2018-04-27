Новые стильные киоски от мэрии Екатеринбурга страшнее, чем нелегальные

15:30 27 апреля 2018 1

Власти города проиграли войну киоскам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге массовое обновление киосков: начинают работать как новые официальные — сделанные в рамках программы по наведению порядка в уличной торговле, так и нелегальные. При этом внешний вид обоих уродует город. Вот так Екатеринбург готовится к чемпионату мира по футболу. Это уже привело к многочисленным публичным конфликтам: полиция официально объявила, что расцвет нелегальной торговли — последствие бездействия мэрии.

Засилье страшных киосков возмущает власть, общественников и горожан. Но перемен к лучшему ждать не стоит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аляповатые киоски легко найти прямо в центре Екатеринбурга. Сразу пять торговых павильонов заняли участок между Музеем истории города и театром Музкомедии. Три огромных зеркальных киоска скрывают автобусные остановки от гостей города на Привокзальной площади. Они стоят на частной земле, владельцы которой игнорируют все просьбы о редизайне.

Бороться с ними власти решили позитивным примером — то, что сейчас устанавливается в городе, как демонстрация единого стиля уличной торговли (киоски «Пресса/Табак», «Мороженое»), отмечено квадратным логотипом «Екат/ерин/бург» и является результатом прошлогоднего конкурса на единый дизайн всех городских киосков. Его выиграла архитектурная мастерская «Эстаер», лаконичная работа которой понравилась экспертному жюри больше, чем киоски «под старину» и остановки «калейдоскопы» конкурентов.

Главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель заявлял, что «концепция будет использована как обязательный образец при реконструкции существующих нестационарных объектов, а также создании новых». В действительности город получил страшные кубы. Но и единства стиля не получилось.

Такую картину видят гости города. За киосками даже автобусную остановку найти — проблема Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Стоимость переделки фасада небольшого киоска или остановочного комплекса — 200 000 рублей. Если переделывать основательно, то все сумма доходит до миллиона рублей. Это огромные деньги, люди очень неохотно с ними расстаются», — рассказал «URA.RU» представитель гильдии киоскеров в Свердловской области Ильдар Рахматулллин.

Городские власти попытались заставить уличных торговцев переделать павильоны в пределах центра города. Как рассказали «URA.RU» владельцы киосков, для этого многим пришлось брать кредиты. В самой мэрии факт давления на киоскеров отрицают.

«Мы не можем обязать предпринимателей устанавливать объекты нового образца, это незаконно. Но мы стараемся всех, кто устанавливает новые или меняет морально и физически устаревшие павильоны, убеждать, уговаривать, что единый стиль, разработанный профессионалами, пойдет им только на пользу», — сообщала председатель комитета по товарному рынку Екатеринбурга Елена Чернышева в беседе с порталом «Моменты».

Киоски в Екатеринбурге могли быть такими… Фото: архитектор Кочнева Т.В.

По словам хозяев киосков, если не переделать фасад, то лишишься места в городской схеме размещения нестационарных объектов. С 2012 года мэрия составляет двухлетний перечень киосков, которые могут работать легально. Из года в год количество киосков сокращается, послабление для малого бизнеса сделали только в кризисные 2015—2016 годы. Места в городской схеме, признаются киоскеры, практически всегда достаются тем, кто уже долгое время работает в городе.

В итоге из нескольких тысяч киосков поменяли фасад лишь восемьдесят. Нет и какой-то утвержденной стратегии по обновлению фасадов всех киосков в Екатеринбурге. Более того, буйный расцвет нелегальной торговли ставит под сомнение необходимость выслушивания предложений мэрии. Торговцы за свой счет покупают дешевые торговые лотки, будки и ставят их, где большие потоки людей — на крупных перекрестках, у кинотеатров, станций метро. Раньше с нелегалами боролась полиция. Однако силовики с лета 2016 года не сносят незаконно построенные киоски из-за конфликта с мэрией.

…или такими Фото: дизайнер Симонов С. Г,

Как отметили в пресс-группе полиции Екатеринбурга, убрать незаконный павильон можно только через суд. Более того, представитель управления МВД публично напомнил властям, что борьба с незаконной торговлей — их зона ответственности, а полиция только обеспечивает безопасность при ликвидации таких объектов. Администрация Екатеринбурга в ответ заявила, что «давным давно не надеется на помощь полиции» и оставляет все попытки договориться о совместной работе по борьбе с киосками.

«Киоски страшные, их слишком много, мы возвращаемся в 90е», — так выглядит рядовой комментарий подписчика паблика «Типичный Екатеринбург» под любой новостью про уличные ларьки. Согласны с горожанами и урбанисты: сейчас киоски уродуют город.

В итоге чиновники выбрали такой вариант Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Ларьки и будки портят внешний вид города. Из-за них не видно городской архитектуры. Кроме того, они ухудшают городскую безопасность — они преграждают обзор патрульным машинам полиции», — перечисляет претензии к киоскам директор объединения «Удобный город» Роман Тихонов.

«В Екатеринбурге плохое дизайнерское оформление города. У подавляющего большинства киосков вульгарный и кричащий вид. При этом в мире хватает примеров, когда объекты уличной торговли не только не уродовали городской дизайн, но и становились отличительной чертой города. Например, черные моноблоки в Нью-Йорке, афинские „периптеро“ или лондонские газетные киоски», — отметил урбанист Дмитрий Москвин.