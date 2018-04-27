14:35 27 апреля 2018 1

Нелегальные киоски остаются на улицах из-за конфликта ведомств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Екатеринбурга отказалась от идеи заключить соглашение с полицией, чтобы вместе сносить незаконные киоски. В мэрии прекратили попытки наладить отношения с подразделением МВД, несмотря на то, что палатки с шаурмой захватили город в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Мы давным-давно на них не надеемся. С лета 2016 года полиция отказывается сносить незаконные ларьки. Прокуратура завела дело на одного из полицейских, который участвовал в демонтаже киоска. После этого они обиделись. Сейчас сносом незаконных ларьков занимается только мэрия. Полицейские только выписывают протоколы, от которых эффект равен нулю и охраняют сотрудников мэрии во время сноса киосков. Мы несколько раз предлагали заключить соглашение, чтобы работать вместе, но нас игнорируют. Больше мы просить не будем», — рассказал «URA.RU» председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева.

Соглашение между полицией и мэрией должно было быть подписано еще в марте, однако весной конфликт между мэрией, свердловской полицией и прокуратурой накалился. Главный прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова отчитала полицейских за плохую работу по сносу киосков на заседании гордумы. В ответ ГУ МВД по Свердловской области публично заявило, что мэрия Екатеринбурга вместо работы по наведению порядка в городе перекладывает ответственность на других.