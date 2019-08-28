За 10 дней до выборов соперники Текслера неожиданно активизировались

Алексея Текслера пугают вторым туром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

У кандидатов в губернаторы Челябинской области осталось 10 дней, чтобы расположить избирателей. Эксперты называют это время активной мобилизацией электората. «URA.RU» выяснило, какие технологии припасли все кандидаты на решающий рывок.

Слоган кандидата от КПРФ созвучен с названием партии-конкурента «Справедливой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер фракции КПРФ в гордуме Челябинска Константин Нациевский рассказал, что рассчитывает на «хороший результат по итогам выборов, если не будет „вбросов“». Он не стал называть желаемые цифры. Но объяснил, что добиваться этого будет путем отработки наказов еще до голосования: «Массу проблем выявили в горнозаводской зоне, в южных районах. У нас нет больших финансовых и организационных возможностей, но стараемся выполнить максимум наказов. Люди надеются, что через выборы удастся донести проблемы до исполнительной власти. Я со своим штабом им в этом помогаю».

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин намерен использовать схожий набор инструментов. «Сегодня работаю в Магнитогорске, провел серию встреч с горожанами. Выхожу на предприятия. Выявляем проблемы, затем добиваемся их решения: посредством депутатских запросов заставляем чиновников на местах работать», — сказал он.

До последней недели на агитационных банерах не было ни фамилии, ни фото кандидата от ЛДПР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов на нынешних выборах представляет «Гражданскую силу». Он отсутствует на баннерах, у него нет многотиражных предвыборных газет. В агитации он использует только самые дешевые инструменты: встречи с жителями, бесплатное эфирное время и соцсети. Тем не менее, он всерьез говорит о втором туре выборов.

«У меня небольшой бюджет кампании. Но моя стратегия себя оправдает — большое количество встреч и работа в соцсетях позволяют надеяться на второй тур выборов. Если этого добьемся, то все вместе объединимся против [врио губернатора Алексея] Текслера. Мне плакаты не нужны. Меня знают больше 60% населения. Поэтому не пришлось тратить деньги на билборды. Буду работать на мобилизацию избирателей. Мой ядерный электорат: пострадавшие от аварии на „Маяке“, противники Томинского ГОК, сельское население, жители поселков-призраков. С ними работаю особенно активно», — заверил собеседник.

У Алексея Севастьянова самая бюджетная кампания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен Сергей Смышляев выдвинут от «Родины», он баллотируется впервые. Поэтому основной акцент делает на узнаваемость. В последние недели весь Челябинск завешан его баннерами. Таким же охватом может похвастаться лишь Алексей Текслер.

«Провел много встреч с жителями. Честно скажу, что пока остается вопрос, кто я такой. Ведь я в политике — новичок, вышел из бизнеса. Поэтому основная проблема — узнаваемость. На встречах объясняю, почему пошел в кандидаты, а во время дебатов рассказываю о программе. До выборов еще будет раздача газет по всей области. Еще будет сюрприз — готовим необычный агитационный материал. Не могу сказать, что это, но он тоже работает на узнаваемость», — заверил он.

Сергей Смышляев работает на узнаваемость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе врио губернатора Алексея Текслера сообщили, что оставшиеся до выборов дни врио губернатора проведет по ранее спланированному рабочему графику. Агитационных мероприятий, как таковых, он не проводит.

«29 августа он осмотрит ход строительства соборной мечети в Челябинске, затем отправится в Копейск. 31 августа в Челябинск приезжают вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр энергетики РФ Александр Новак», — уточнили в пресс-службе. На пресс-конференции в среду, 28 августа, Текслер сообщил журналистам, что 1 сентября проведет с семьей, а 2 сентября поведет сына в первый класс. На будущей неделе у врио губернатора запланированы поездки на юг области.

Алексей Текслер собирает наказы избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отличие от муниципальных выборов губернаторская кампания проходит скромно. Облизбирком каждые две недели обновляет данные по расходованию средств избирательными фондами кандидатов. По последней информации, на 19 августа, Текслер потратил на выборы 38,3 млн, Смышляев — 5,3 млн, Пашин — 4,4 млн, Нациевский — 560 тыс., Севастьянов — 50 тыс. рублей.

«Каждый кандидат на выборах решает свою задачу, от нее зависит масштаб бюджетов и кампании, — говорит политолог на условиях анонимности. — Севастьянов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Кандидат является спецсубъектом. У него, видимо, расчет на расторговку — условная конкуренция в обмен на закрытие дела. Нациевский и Пашин представляют системную оппозицию. Те, кто финансируют ЛДПР и КПРФ, — такие же системные бизнесмены. Раскачивать ситуацию не в их интересах. Смышляев раскручивает свою партию в преддверии выборов в Заксобрание области 2020 года и Госдуму».

Для победы 8 сентября одному из претендентов в кресло губернатора необходимо набрать больше 50% голосов всех пришедших избирателей. Иначе назначается второй тур. В него проходят два лучших кандидата. Победителем станет тот, кто получит большинство голосов.