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Главный спонсор челябинского губернатора перечислил крупную сумму в его избирательный фонд

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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер получил крупную сумму от главного спонсора кампанииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Челябинский фонд регионального развития перечислил еще 10 млн рублей в избирательный фонд врио губернатора Алексея Текслера, увеличив объем своей финансовой помощи ему до 23 млн рублей. Как следует из официальных данных облизбиркома, всего глава региона получил от разных спонсоров 38,3 млн, потратил 24 млн рублей.

Учредителями главного спонсора Текслера, по данным Sbis, являются межрегиональный фонд поддержки «Единой России», Юлия Крижанская, Сергей Саматов, Валерий Язев и скончавшийся экс-депутат Госдумы Георгий Лазарев. Еще по три миллиона перечислили Текслеру ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (основной акционер — Игорь Зюзин), ООО «Магнитогорский сервисный центр» (структура ММК Виктора Рашникова) и ЗАО «Поликом» (Всеволод Песков, Александр Орлов, Сергей Штепа и ПАО «Челябинский цинковый завод» екатеринбургского холдинга УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына).

Самым состоятельным из соперников врио губернатора являются депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. Он уже потратил на выборы 2,4 млн из 3,3 млн рублей избирательного фонда. Банеры и другая агитация Сергея Смышляева («Родина») обошлись ему в 2 млн, осталось всего 200 тыс. рублей. Лидер фракции ЛДПР в гордуме Константин Нациевский потратил все 337 тыс. рублей. Экс-омбудсмен Алексей Севастьянов (выдвинулся от «Гражданской силы») еще две недели назад, когда публиковался прошлый отчет, потратил 47 тыс. из 50 тыс. рублей.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.

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