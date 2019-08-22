Социологи озвучили прогноз на выборах губернатора Челябинской области

Социологи оценили шансы Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Если бы выборы губернатора Челябинской области состоялись в ближайшее воскресенье, явка по Челябинску составила бы 51 процент, а врио губернатора Алексей Текслер победил бы с результатом в с 51,3%. Это следует из данных соцопроса, проведенного для «URA.RU» исследовательским центр «Маркетинга и Социологии» («МарС»).

Второе место бы занял кандидат от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский с результатом в 5,5%, третье — кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин, с результатом в 5,3. На четвертом бы оказался экс-омбудсмен, выдвинутый «Гражданской силой» Алексей Севастьянов, с результатом в 2,3%, на пятом — кандидат от «Родины», бизнесмен Сергей Смышляев, с 0,5%.

«Принципиально важно отметить, что мы фиксируем незначительное снижение количества затруднившихся ответить 23,5% в августе против 26% в июле. Также снижается процент респондентов принципиально отказывающихся участвовать в голосовании 9,5% (на 1,7% меньше, чем в прошлом месяце», — заявил «URA.RU» директор ИЦ «МарС» Иван Полукаров.

Выборы губернатора состоятся 8 сентября.

Участниками телефонного опроса, проведенного по заказу СМИ ИАА «УРА.РУ» с 11 по 14 июля стали 400 совершеннолетних жителей Челябинска. Исследование проводилось по квотной, половозрастной и районированной выборке, через специализированный колл-центр, звонками на мобильные телефоны. Статистическая погрешность не превышает 5%.

Явка может превысить 50% СКРИН: ИЦ«МарС»