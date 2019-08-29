Рисунок на улице создал религиозный конфликт, уничтожающий имидж Еката

Противостояние на площади Первой пятилетки можно считать следствием митингов в сквере у драмтеатра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Включение митрополита екатеринбургского Кирилла в конфликт из-за граффити-креста Покраса Лампаса повышает градус напряжения в уральской столице. Реакции и противников, и сторонников конфликта не соответствуют масштабу события. Второе за три месяца религиозное противостояние может сорвать надежды на имиджевую конкуренцию Екатеринбурга с Москвой и Санкт-Петербургом: только в мае он получил статус города высокого гражданского сознания.

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга 29 августа отказался рассматривать по существу и вернул в полицию дело представителя Музея святости Оксаны Ивановой, которую подозревают в организации выступления православных активистов на площади Первой пятилетки 25 августа.

Суд вернул дело Оксаны Ивановой (слева) в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Накануне начала работ по восстановлению арт-объекта «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки Иванова организовала акцию против граффити. Пришедшие на нее активисты (около 15 человек) заявили, что «горожане, наступая на крест, порочат символ церкви». А один из участников группы в присутствии главы Орждоникидзевского района Романа Кравченко, пытавшегося успокоить протестующих, угрожал «измазать» арт-объект «кровью сатанистов».

На судебном процессе Оксану Иванову лично поддержал главный церковный иерарх региона. «Митрополит Кирилл там, потому что очень не хотелось бы, чтобы совершилась какая-то несправедливость по отношению к многодетной матери», — объяснила его появление пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова.

Православные нашли повод для ответа на майские протесты в сквере

Уместно говорить о том, что один из косвенных итогов противостояния на площади Первой пятилетки — реванш православных, не сумевших отстоять храм Святой Екатерины, считает сотрудник «Центра европейско-азиатских исследований» Андрей Русаков.

События на Площади первой пятилетки — ответ православных на протесты в сквере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В мае противники строительства храма в сквере у драмтеатра призывали к диалогу и говорили, что к их мнению не прислушиваются. «От диалога отказывались те, кто хотел вырубить сквер ради религиозного строительства», — писал в Facebook один из лидеров протеста в сквере, депутат гордумы Константин Киселев. На этот раз с похожим тезисом в комментариях на странице Оксаны Ивановой во «ВКонтакте» выступает екатеринбуржец Валерий Кудрявцев: «Почему мэрия, не спросив меня, разрешила мазню на пешеходной зоне?»

Противники «Супрематического креста» просто использовали тот же набор аргументов, что и оппоненты строителей храма возле театра драмы, констатирует политолог Алексей Швайгерт: «Классический конфликт отцов и детей. В этом плане ничего необычного не произошло». С этим в разговоре с «URA.RU» соглашается и главред «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев: «Мне эта история представляется зеркальной историей к скверу. Православная общественность, видимо, искала повод найти ответ».

Резонанс от протеста неадекватен его масштабу

Директор «Стенограффии» допускает, что Покрас Лампас продолжит работу в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авторы проекта, опираясь на молодых пассионариев (среди которых были и защитники сквера) поддержали в соцсетях работу Покраса, отмечает урбанист, научный сотрудник Высшей школы экономики Кирилл Пузанов, но не учли мнение жителей Уралмаша и горожан, не понимающих смысл арт-объекта: «Действие произведено в общественном пространстве, которое принадлежит всем жителям города».

Это признает и директор фестиваля «Стенограффия», в рамках которой появился арт-объект, Евгений Фатеев. «Видимо, мы существовали в башне из слоновой кости, идеалистически смотрели на реальность. А она непростая», — отметил он в разговоре с «URA.RU». «Я не думаю, что он [Покрас Лампас] обиделся. Это было бы как-то совсем несерьезно», — добавил он, говоря об эмоциях художника.

Однако именно конфликт произвел на СМИ большее впечатление, чем сама работа, говорит и статистика. По данным «АПИ-мониторинг», количество материалов о работе Покраса Лампаса с 1-го по 13 июля в семь раз меньше числа публикаций с 22 по 27 августа — 102 против 700, после вмешательства в конфликт митирополита их будет еще больше. «Иногда очень активно обсуждаются темы виртуальные, не имеющие прямого отношения к уровню и качеству жизни граждан», — объяснил Путинцев «URA.RU».

Резонанс, вызванный протестом, не соответствует его масштабу, отмечает политолог Александр Пирогов. «Это локальный протест, который привел к нужному результату для небольшой группы. Думаю, он [протест] забудется через месяц», — отметил эксперт в разговоре с «URA.RU».

Выступление православных бьет по имиджу города. Но виноваты не только они

Религиозные протесты идут вразрез с многолетней работой технологов, пиарщиков и властей. Екатеринбург последовательно формирует новый имидж, чтобы избавиться от образа города, в котором расстреляли семью Николая II: борется за право проводить мероприятия мирового уровня — выставку «ЭКСПО» и Универсиаду, создаеь уникальные события вроде «Ночи музыки» и «Стенограффии», которые обсуждают на федеральном уровне. И даже «Царские дни», когда православные чтят императорскую семью, уже — не про убийство, а про память.

«Супрематический крест» — вторая по размеру работа Покраса Лампаса Фото: оргкомитет фестиваля «Стенограффия»

Обвинения, что виновата мэрия, допустившая выступление православных активистов, не имеют оснований, уверен политолог Михаил Коробельников, работавший в горадминистрации. «Я не понимаю, в чем можно обвинять власти. Напротив, глава района Роман Кравченко [25 августа] сделал то, что от него требовалось: вышел к людям и начал с ними разговаривать», — сказал он «URA.RU». А, когда 19 июля коммунальщики начали заливать часть работы Покраса гудроном, остановить их помогло оперативное вмешательство губернатора Евгения Куйвашева и мэра Александра Высокинского.

Именно споры вокруг арт-объекта нивелировали имиджевые приобретения города от работы Покраса, уверен Пузанов. «Покрас Лампас вполне себе котируется московским и питерским культурными бомондами, — отметил специалист в разговоре с „URA.RU“. — Люди не перестанут приезжать в Екатеринбург, но у них эта информация [о религиозном конфликте] будет сидеть в подкорке».

Судебным разбирательством над Ивановой история не закончится. Политолог Алексей Швайгерт полагает, что впереди эскалация конфликта: «Светское общество будет и дальше провоцировать [православных] активистов. Те, в свою очередь, будут пытаться распространить свое влияние за пределы культа, выдвигать претензии на объекты общественного пространства».