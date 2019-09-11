Врачей из екатеринбургской династии уволили из-за политических войн

Семейные кланы в медицине очень сильны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге — громкое увольнение врача-гинеколога с 19-летним стажем. На защиту специалиста встали пациенты, которые просят прокуратуру и следственный комитет проверить законность решения главврача. Как стало известно «URA.RU», медицинский конфликт может быть элементом зачистки команды бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Владимира Тунгусова.

Эдуард Мамин — хирург-гинеколог с 19-летним стажем Фото: со страницы Эдуарда Мамина во «ВКонтакте»

Отец шестерых детей и ведущий специалист-гинеколог седьмой горбольницы Екатеринбурга Эдуард Мамин 24 сентября потеряет работу. Врачу вручили уведомление о сокращении, предложив взамен работу лифтером или уборщиком. Он рассказал, что под сокращение попала и его мать — акушер-гинеколог с 45-летним стажем.

Гинеколог заявил «URA.RU», что не понимает причины увольнения. «Приказ я получил 22 июля и полтора месяца ждал объяснений от администрации больницы, — не дождался», — рассказал он агентству. В больнице ходят слухи, что это приказ сверху — из министерства, уточняет он.

Причина сокращения врачей — в родственных связях, пояснили «URA.RU» источники в органах власти и медицинской среде.

Хирург — родной брат экс-замначальника Управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяны Савиновой, а уже уволенная гинеколог Майя Мамина — ее мать.

Позиции чиновницы от медицины Савиновой во времена, когда городом руководила команда близкая Владимиру Тунгусову, были столь сильны, что ее в перспективе видели руководителем городского управления здравоохранения. В 2013 году ее как хорошего специалиста отметил губернатор Евгений Куйвашев, а в 2016 году чиновницу называли одним из возможных претендентов на пост главы свердловского минздрава.

Татьяна Савинова уже полгода работает главой минздрава Оренбургской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре внимания оказывался и муж Савиновой, но по другим причинам: в 2016—2017 годах значительная территория с поликлиниками, относившимися к ГКБ №40 на Юго-Западе, перешла в подчинение ГКБ №2, которую он возглавляет Константин Савинов. «Интересы пациенты на самом деле никого не интересовали — вопрос был в том, чтобы за счет резкого прироста прикрепленной территории увеличить финансирование второй горбольницы и одновременно ослабить ГКБ №40, — рассказывает осведомленный источник в медицинской среде. — План был приватизировать впоследствии эту клинику, сделав ее частной по образцу «Новой больницы».

Все планы рухнули в сентябре 2018, когда горадминистрация проиграла выборы в думу Екатеринбурга. В декабре с поста начальника горздрава был уволен Александр Дорнбуш. Савинова продержалась чуть дольше — она покинула должность в январе 2019.

Сам увольняемый хирург-гинеколог не верит в политическую версию.

«Я уверен, что моя родная сестра здесь не при чем: она уже с января 2019 никакого отношения к администрации Екатеринбурга и управлению здравоохранения не имеет, а сейчас занимается тем, что поднимает медицину в Оренбурге»,

— заявил «URA.RU» Мамин. В июле Савинова по приглашению экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера, назначенного врио губернатора Оренбургской области, возглавила минздрав региона.

В 2011 руководитель районного ЦСЭН Леонид Мамин (отец Эдуарда Мамина и Татьяны Савиновой) попал под уголовное дело. Автор публикации — журналист, ныне сотрудник пресс-службы свердловского Следственного комитета Максим Чалков Скриншот: с сайта vedomosti-ural.ru

«Политика имеет сейчас очень большое, даже слишком больше значение в здравоохранении. И, безусловно, политическим было увольнение Савиновой — влиятельной и медийной чиновницы, — заявил „URA.RU“ глава общественной организации „Здравоохранение“ Максим Стародубцев. — Но в случае с ее братом я бы политику не примешивал. Исходя из имеющейся информации, я бы предположил здесь внутрибольничный конфликт, замешанный на финансах».

Официальный представитель Министерства здравоохранения Свердловской области воздержался от комментария.