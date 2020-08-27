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Поездки губернатора Челябинской области Алексея Текслера по региону изрядно подпортили настроение главам территорий. В челябинской элите появился новый претендент на кресло депутата Госдумы. А олигархи Александр Аристов и Юрий Антипов оформили новое соглашение — теперь только на словах.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер запретил главам прятать проблемы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы городов и районов, по словам инсайдеров, стали скрывать проблемы от области. Все ради того, чтобы не портить благостную картину перед выборами. Даже предпочитают не просить о помощи, чтобы не нарываться на неприятности. В итоге область узнает о проблемах из соцсетей, СМИ и жалоб жителей. А также время поездок губернатора Алексея Текслера по территориям. Текслер жестко дал понять, что главы должны сами докладывать о возникших сложностях и не дожидаться, пока на них нажалуются жители.

Одному мэру пригрозили отставкой

Во время поездки губернатора Алексея Текслера в Ломотивный оказалось, что от главы региона пытались скрыть проблемы. Речь о местной школе, которая с виду выглядела приличной. Инсайдеры говорят, что заезжать в нее губернатор не планировал, но кто-то из телевизионщиков сказал, что там протекает кровля, поврежденная во время урагана. Такая же история произошла со спортзалом местного ДК. Мэр Локомотивного Александр Мордвинов об этой проблеме умолчал. Выяснилось, что деньги на ремонт были получены только в августе. Власти не воспользовались возможностью объявить режим ЧС, чтобы ускорить процедуры, и за это получили нагоняй от Текслера. Он даже пригрозил кадровыми решениями. Кстати, полномочия Мордвинова истекают в сентябре. Чтобы переизбраться, ему надо заручиться поддержкой от области, а напротив его фамилии теперь появился жирный знак вопроса.

Вдовину велели проснуться

Главе Карталинского района Анатолию Вдовину, который назначен на должность в марте, тоже досталось от губернатора Алексея Текслера. Вдовин попытался переложить часть проблем на предшественников. Разговор, который состоялся между ним и Текслером, слышали немногие. В официальные релизы беседа не попала. Инсайдеры сообщают, что губернатор напомнил Вдовину, что тот когда-то уже возглавлял район. «Вы считаетесь опытным руководителем, и оправданий как новичку вам не будет, — сказал Текслер. — Да и за полгода многое можно было сделать. Пора проснуться!» В этот же день Текслер написал в своем аккаунте, что в Карталах «те, кто должен был отвечать за развитие территории, боролись за власть, а не за решение проблем жителей». Некоторые решили, что эти слова относятся к прежнему главе Сергею Шулаеву, осужденному за превышение полномочий. Лишь немногие поняли, что посыл адресован и Вдовину.

Гартунг ищет повод, чтобы обидеться

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ни для кого не секрет, что участие губернатора Алексея Текслера в качестве лидера списка «Единой России» на выборах в заксобрание региона по рукам и ногам сковало лидера списка челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга. Это в корне изменило стратегию «Справедливой России». Гартунгу приходится сдерживать огульную критику «ЕР», понимая, что Текслер сочтет это проявлением политической агрессии и нарушением пакта о ненападении. Между тем окружение Гартунга всячески подталкивает шефа найти повод, чтобы «обидеться» на губернатора и срочно добавить кампании «СР» привычной агрессии. Впрочем, кандидаты-эсеры в одномандатных округах давно ничего не стесняются. Легко паразитируют на самых острых темах — экологии, коррупции, жесткой критике власти и «ЕР». Так что договоренности договоренностями, а война по расписанию.

В Челябинск едут наблюдатели из Кургана и Перми

Кандидат от «Справедливой России» в законодательное собрание региона Владимир Корнев хочет закрыть наблюдателями все избирательные участки. Для усиления челябинцев он пригласил даже представителей других партий из соседних регионов. Говорят, что в день голосования в Челябинск приедут самые опытные наблюдатели от КПРФ из Кургана и Перми. Они призваны следить за тем, чтобы не было вбросов на участках для голосования, где сильны позиции единоросса Дениса Сазонтова.

Бумаги Шнурова не дошли до избиркома

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинский облизбирком так и не поступили бумаги на музыканта Сергея Шнурова для регистрации его в качестве доверенного лица лидера Партии Роста Бориса Титова на выборах в челябинское ЗСО. Так что формально Шнуров доверенным лицом Титова так и не стал. Даже когда Титов был в Челябинске, его представили не появились в избиркоме. Теперь все гадают, для чего Титову понадобилось объявлять о том, что он наделяет Шнурова особым статусом? Агитировать за Партию Роста в целом и за Титова в частности Шнурова может и без всякого статуса. По словам инсайдеров, это было сделано для того, чтобы лишний раз привлечь внимание СМИ, что вполне удалось.

Пенсионеры нацелились за голоса эсеров

На днях крупные города области накрыла волна массового телефонного обзвона. У абонентов спрашивали, за какую партию собираются голосовать на выборах в ЗСО. В кулуарах предполагают, что обзвон проводила «Партия пенсионеров». А в самое ближайшее время партия, по слухам, готовит большую кампанию с агитматериалами, причем по темам, которыми может заинтересоваться электорат «Справедливой России». Это удивляет элиты, так как до сих пор Партия пенсионеров пребывала в спячке, словно никакой избирательной кампании в регионе нет. По слухам, такой спячкой были недовольны в Москве. От федерального руководства Партии пенсионеров в Челябинск поступила команда усилить активность.

«Единая Россия» сосредоточится на Копейске

Инсайдеры из «Единой России» рассказывают, что опасение партии вызывает кампания в заксобрание области в Копейском округе №20. От «ЕР» там выдвинулась вице-спикер ЗСО Марина Поддубная, прекрасный организатор, но стесненная в финансах. А против нее выставились ресурсные бизнесмены Владислав Гиске (КПРФ) и Дмитрий Сумин («Справедливая Россия»), а также представитель ЛДПР Андрей Соснин. В «ЕР» говорят, что в последние недели сосредоточатся на помощи Поддубной, поскольку перед партией стоит задача: выиграть во всех одномандатных округах.

Павлов идет в Госдуму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Топ-менеджера ЧТПЗ, кандидата в заксобрание области от «Единой России» Владимира Павлова согласовали, как потенциального участника выборов в Госдуму по Челябинскому округу. Инсайдеры рассказывают, что рассматривается схема, при которой он сначала возглавит в ЗСО комитет по промышленности на освобожденной основе. Год проработает профессиональным депутатом. А затем с этим багажом выдвинется в Госдуму. Правда, нынешнее руководство ЗСО опасается, что за год может многое поменяться. И если Павлова не выдвинут в Госдуму, то он будет занимать кресло председателя комитета все пять лет. А на этот пост есть и другие претенденты, которые должны были занять его после ухода Павлова.

Барышев начинает работать на эсеров

Тот факт, что Владимир Павлов пойдет на выборах в Госдуму РФ по Челябинскому округу, понимает и действующий депутат Андрей Барышев. Он был избран по этому округу в 2016 году при поддержке «Единой России». Инсайдеры сообщают, что его движение «Соцгород» уже вовсю поддерживает эсеров, то есть работает на электоральное поле лидера челябинских справедливороссов Валерия Гартунга. Это только подтверждает, что в 2016 году Барышев будет баллотироваться в Госдуму от «Справедливой России». Но не по Челябинскому, а по Металлургическому округу, в территорию входит Металлургический район, вотчина «Соцгорода». Барышеву даже не придется уходить из «Единой России», так как в рядах партии он не состоит.

Барышев сворачивает бизнес

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев постепенно выходит из бизнес-структур, которые были записаны на него. Активы переписываются на доверенных ему людей, хотя и остаются под его контролем. По слухам, это тоже связано с выборами. К новым выборам в Госдуму, на которых Барышев рассчитывает переизбраться, он хочет стать вне коммерции. Мол, СМИ и конкурентам не следует знать, где политик зарабатывает деньги помимо зарплаты в Госдуме.

Дебаты позабавили зрителей

Нынешние дебаты кандидатов в заксобрание Челябинской области вышли довольно забавными, особенно в исполнении кандидатов от малых партий. Например, когда представитель «Зеленой альтернативы» София Гудим говорила, что Екатеринбург намного лучше Челябинска, ее спросили, а в каких еще городах региона она была. И бьюти-блогер призналась, что никуда, кроме Челябинска, не ездила. Представитель партии «За правду» Дмитрий Довбня перепутал имя-отчество ее лидера Евгения Николаевича Прилепина (псевдоним — Захар Прилепин). Кандидат от «Единой России» Олег Гербер оговорился, заявив, что губернатор Алексей Текслер возглавил партию. Хотя глава региона пока является только лидером ее общеобластного списка кандидатов в ЗСО. Как говорят инсайдеры, всем участникам дебатов потом досталось от партийного начальства.

Шмидт пригрозил депутатам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер гордумы Челябинска, руководитель городского МКС «Единой России» Андрей Шмидт на заседании фракции «ЕР» заявил, что по итогам выборов в ЗСО сделаны кадровые выводы. Как сообщают инсайдеры, это касается коллег, которые помогают кандидатам от «Справедливой России». Как оказалось, нашлось сразу несколько депутатов. Самое удивительное, что некоторые из них даже входят в политсовет регионального отделения «ЕР» и это особенно возмущает руководство партии.

Абаимову могут добавить дел

Бывший директор «Челябоблинвестроя» (структуры подведомственной минстрою региона) Алексей Абаимов, который уже почти полгода находится в СИЗО, так и продолжает молчать. И даже пятое уголовное дело в отношении него, связанное со строительством фельдшерско-акушерских пунктов, не меняет ситуацию. Вины не признает, со следствием не сотрудничает. Инсайдеры говорят, что будут новые дела, так как «Челябоблинвестрой» курировал много строек и все сейчас перепроверяют. Про Абаимова говорят, что когда он находился при должности, то был очень доволен жизнью и слыл завсегдатаем ресторанов. Только тогда элиты и выяснили, как выглядит директор «Челябоблинвестроя». Теперь все удивляются, почему Абаимов, привыкший к роскоши, проявляет такую стойкость. Многие уверены, что ему поступил сигнал просто закрыться и никакие имена не называть.

Минченко разочаровал бизнесменов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Замминистра экологии Челябинской области Андрей Минченко провалил встречу с коммерсантами из движения «Опоры России». По словам инсайдеров, обсуждалась сфера туризма, которую он курирует в ведомстве. Чиновника завалили вопросами о поддержке отрасли и ее развитии. А Минченко откровенно «поплыл» и не смог ничего внятно объяснить. Например, бизнесмены из сферы туризма спрашивали, почему минимум челябинских проектов вошли в федеральную программу поддержки экотуризма. Предложения системного характера лежат «под сукном». Не решаются проблемы с загрязнением озер и землей под базы отдыха. Бизнесмены надеялись на Минченко. Но он не оправдал ожиданий.

Аристов и Антипов заключили пакт о ненападении

Челябинские олигархи Александр Аристов и Юрий Антипов после того, как юридически оформили раздел бизнеса, заключили новое соглашение — устное. Инсайдеры сообщают, что стороны договорились, что никогда не будут мешать друг другу. Формально это невозможно, так как сферы, которые они закрепили за собой, никак не пересекаются, но в Челябинске возможно всякое. До судов, если конфликты все-таки возникнут, дела пообещали не доводить, решать миром. Вот только встречаться лично Антипов и Аристов больше не станут. Дела будут улаживать юристы.

Шиков переполошил Чебаркуль

Чебаркульские элиты обсуждают некое письмо, которое получили мэр Светлана Виноградова, крупнейший местный застройщик и депутат горсобрания Александр Сурков и еще несколько человек. В письме им предлагается организовать встречу с вице-губернатором Станиславом Мошаровым. Но инсайдеры обратили внимание, что оно подписано «жителем Чебаркуля Шиковым Виталием Борисовичем». Это полный тезка руководителя управления внутренней политики (УВП) правительства области. Глава этой структуры Шиков родом из Чебаркуля. В городе начали обсуждать, почему он подписывается простым жителем, неужели уже ушел на пенсию. Однако Шиков продолжает работать в УВП. Более того, он утверждает, что никаких писем никому не отправлял. А если такое письмо было, то кто-то использует его имя в своих целях.

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