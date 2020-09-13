Завод олигарха Антипова обвинили в отравлении челябинцев

И жители, и соседние предприятия жалуются на ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) олигарха Юрия Антипова не выполняет требование Роспотребнадзора о рекультивации своего гигантского шлакоотвала рядом с центром города. Экологи бьют тревогу: свалка опасна для здоровья жителей, пыль с нее может привести к онкологических заболеваниям и астме. Но ЧЭМК игнорирует требования надзорных ведомств. А соседняя ТЭЦ-4 жалуется, что металлурги расширяют шлакоотвал за счет их земли и уже начали загрязнять территорию станции.

В управлении Росприроднадзора заявили URA.RU, что начали выездную проверку по жалобам горожан. «От жителей Челябинска поступают обращения о загрязнении воздуха в результате хозяйственной деятельности ЧЭМК. Управление Росприроднадзора с 31 августа по 25 сентября проводит выездную проверку в отношении ЧЭМК. В ее ходе доводы граждан будут изучены. При наличии нарушений, предприятие будет привлечено к ответственности» — заверили в ведомстве.

Помимо ставшего уже привычным смога в Челябинске обострилась проблема рекультивации шлакоотвала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опасность для здоровья жителей представляют не только вредные вещества из труб комбината, но и гигантский шлакоотвал предприятия. Экологи уже не первый год бьют тревогу и требуют ее рекультивировать.

Бывший эксперт ОГУ «Особо охраняемые природные территории», инженер-эколог Виталий Полторацкий напоминает, что в свое время рассматривался вариант размещения отвалов в копейских карьерах. «Шлакоотвал нужно захоранивать или использовать в производстве. Засыпать не получится. От идеи захоронения шлакоотвала в Копейске отказались, поскольку на свалке, похоже, хранятся отходы даже первого [самого высокого] класса опасности. С пылью разносятся тяжелые металлы, образуются всевозможные окислы и другие соединения, а также вредные для экологии вещества», — объяснил эксперт.

С ним согласен вице-президент региональной общественной экологической организации «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин. «Шлакоотвалы необходимо рекультивировать. Проблема в пылении — ветер раздувает мелкодисперсную пыль на город. Она проникает в легкие и плохо выводится из организма. Для людей это реальная опасность онкологии, силикоза и развития астмы», — заметил специалист.

«Фортум» жалуется, что ЧЭМК начал складировать опасные отходы на территории энергетиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опасные отходы на шлакоотвале копятся с 1930-х годов. На сегодня свалка разрослась на 50 гектаров, здесь хранится около 15,6 млн тонн отходов, а высота насыпи сравнялась с высотой 9-этажного дома.

Добиться ликвидации шлакоотвала от владельцев ЧМЭК не удается даже силовикам. Росприроднадзор ежегодно проверяет комбинат и заявляет о нарушениях экологических норм. Еще в 2018 году ведомство выиграло суд и обязало руководство ЧЭМК провести инвентаризацию земельного участка и разработать проект его полной рекультивации. Комбинат пытался оспорить это решение, но проиграл.

ЧЭМК до сих пор не выполнил требование надзорного ведомства. «В 2019 году была проведена внеплановая проверка выполнения предписания от 2018 года. Выявлено, что ЧЭМК предписание не выполнило. Предприятие привлечено к административной ответственности. Выдано новое предписание сроком исполнения до 3 сентября 2020 года», — сказали в Росприроднадзоре. Из-за коронавируса срок исполнения нового предписания продлен на год — до 3 сентября 2021 года.

Павел Ходоровский обещает решить проблему со шлакоотвалом только к 2028 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На комбинате отрицают факт нарушений. «Нарушения природоохранного законодательства не подтверждаем. Разработку материала шлакоотвала и рекультивацию земель планируется завершить к 2028 году», — утверждает гендиректор комбината Павел Ходоровский в письме в ответ на запрос URA.RU.

Как стало известно URA.RU, ряды противников шлакоотвала впервые пополнило предприятие. Еще в феврале руководство Челябинской ТЭЦ-4 (принадлежит «Фортуму») попросило надзорное ведомство проверить ЧЭМК на предмет соблюдения природоохранного законодательства. Как следует из письма, находящегося в распоряжении URA.RU, энергетики считают, что комбинат расширил шлакоотвал за счет территории ТЭЦ-4, а загрязненная вода со свалки теперь стекает на территорию станции.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области и управлении Росприроднадзора по региону подтвердили URA.RU, что получили обращения «Фортума», сообщив, что жалобу предприятия отправили «по подведомственности в управление Росреестра для принятия мер». В ЧЭМК заявили, что об обращениях «Фортума» ничего не знают, но признали наличие земельного спора. «Между ЧЭМК и „Фортумом“ есть разногласия по границам смежных участков, являющиеся предметом разбирательства в суде», — добавил Ходоровский.