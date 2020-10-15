Челябинские инсайды: Текслера раздражают мэры

Каким был бы iPhone для челябинцев Фото: Коллаж URA.RU

Из коронавируса губернатор Челябинской области Алексей Текслер не доволен работой глав на местах. Уже прилетело мэру Миасса Григорию Тонких, который сфотографировался с толпой челябинцев без масок. Пандемия не может повлиять разве что на кампанию по выборам в Госдуму — дан старт политической битве депутатов Андрея Барышева и Владимира Бурматова.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслера раздражают мэры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в самое ближайшее время из-за нарушения масочного режима начнут закрывать магазины. Причем, пристальное внимание будет к федеральным торговым сетям. На заседании оперштаба губернатор Алексей Текслер потребовал усилить контроль. Инсайдеры сообщают, что стоит за таким требованием. Текслер недоволен тем, как главы на местах решают эту проблему. С начала пандемии COVID-19 закрыли на определенный срок только один магазин — в Магнитогорске. Текслер требует, чтобы такие меры применялись как можно чаще, иначе директора магазинов не будут ничего бояться.

Главам запретили идти на поводу у бизнеса

Отдельный посыл по закрытию магазинов адресован главам сельских районов. Владельцы магазинов в селах предпочитают дружить с властями и надеются, что им закрытие из-за нарушения масочного режима не грозит. По словам инсайдеров, если в области узнают, что главы будут идти на поводу у бизнеса и смотреть сквозь пальцы на нарушения, то не поздоровится никому.

С удаленкой не спешат

Некоторые работодатели так и не услышали призывы властей перевести часть офисных сотрудников на удаленный режим работы. Этим грешат и довольно крупные организации, где может без проблем работать из дома треть коллектива. Инсайдеры говорят, что среди таких работодателей оказался гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. При том, что «Маяк» является градообразующим предприятием Озерска и только по официальной статистике на комбинате болеет COVID-19 несколько десятков человек. Но на «Маяке» все еще говорят, что оснований переводить часть аппарата на удаленный режим работы нет. По слухам, Похлебаеву надо готовиться к серьезному разговору на одном из заседаний оперштаба региона.

Два депутата готовятся к войне

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Барышев начал готовиться к избирательной кампании по Металлургическому округу, хотя избирался по Челябинскому округу. Инсайдеры говорят, что он собрал свой актив в Металлургическом районе Челябинска, вотчине его движения «Соцгород». Барышев поставил задачу выдавить с округа действующего депутата Госдумы Владимира Бурматова и его людей. По слухам, избирательная кампания в 2021 году здесь будет на редкость конфликтной. Единственная проблема состоит в том, что нет ясности, от какой партии выдвинется Барышев, так как «Единая Россия», от которой он избирался в 2015 году, поддержку оказывать не собирается.

«Зеленые» выходят на передовую

Челябинский истеблишмент обсуждает новое подтверждение тезиса, что малые партии в региональных парламентах — действительно кремлевский проект. На заседании совета политических партий в уральском полпредстве 15 октября вслед за губернатором и лидером «ЕР» Алексеем Текслером и главным эсером Валерием Гартунгом внезапно получил слово лидер региональной организации «Зеленой альтернативы», руководитель комитета по экологии в ЗСО Михаил Махов. В Челябинске отметили и то, что Махов вообще стал первым выступавшим из «новопартийцев», и многозначительное напутствие полпреда Николая Цуканова: «Успехов, ну и готовьтесь к следующим выборам!» А следующие выборы, как известно — уже в Госдуму.

Ершов прогулял работу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что депутат нового состава заксобрания региона Вячеслав Ершов, который добивался штатной должности в ЗСО, начал прогуливать работу. Как рассказывают инсайдеры, он не явился на аппаратное заседание ЗСО — первое, после сессии, где были распределены руководящие посты. Ершову положено бывать на аппаратках, так как он получает депутатскую зарплату. «Пришли все, кроме Ершова, — говорит инсайдер. — Даже думали, что он заболел, но с ним было все в порядке».

Новичок стал персоной нон-грата

Сенсационно выигравший выборы в ЗСО представитель «Справедливой России» Дмитрий Ларин стал персоной нон-грата в заксобрании. С ним уже отказываются здороваться коллеги. И дело не в том, что большинство в ЗСО составляет «Единая Россия», из рядов которой чуть больше полугода назад вышел Ларин, примкнув к эсерам. По словам инсайдеров, Ларин пытался занять должность заместителя председателя комитета по делами молодежи, хотя это место готовили для Лены Колесниковой. Он уверял, что лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг договорился об этом со спикером ЗСО Владимиром Мякушем. Но в итоге выяснилось, что Гартунг за Ларина не хлопотал и никто ни о чем не договаривался. Сам же Ларин испортил себе репутацию и с ним перестали общаться.

Гербер и Таскаев могут остаться без мандата ЗСО

В челябинском ЗСО должен появится еще один новый депутат, а может быть новичков будет двое. Ими должны стать гендиректор ОТВ Олег Гербер и ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев. Когда вице-губернатор Анатолий Векшин выйдет с больничного, решат, кто из списочников «Единой России» вернет мандаты партии, чтобы отдать их Герберу и Таскаеву. Обе фигуры приоритетные, а Гербера поддерживает губернатор Алексей Текслер. Между тем в самой «ЕР» уже начинаются сомневаться, что дело решится в пользу Гербера и Таскаева. Говорят, что мандат может достаться весьма неожиданному кандидату.

VIP стесняются COVID

По слухам, челябинские VIP начали скрывать то, что они заразились коронавирусом. В первую очередь это те, кто владеет крупным бизнесом. Персоны предпочитают утверждать, что у них рядовой ОРВИ, чтобы не пугать своих партнеров. Иначе придется поднимать списки тех, с кем удалось лично встретиться за последние недели, и рекомендовать им провериться на заболевание. Это может существенно повлиять на бизнес-процессы.

Вице-президент «Трактора» заболел

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что среди тех, кто подхватил COVID-19, но предпочитает это не афишировать — вице-президент хоккейного клуба «Трактор», бизнесмен Борис Видгоф. Как уверяют инсайдеры, болезнь проходит не тяжело. А вот причина, по которой Видгоф предпочитает скрывать свое состояние, весьма любопытная. Месяца полтора назад бизнесмен, комментируя вспышку COVID-19 в «Тракторе», назвал коронавирус «неопасной детской болезнью», сравнив с ветрянкой. Теперь, когда и VIP тяжело переносят ковидную пневмонию, Видгофу, видимо, неловко за свои слова.

Галкин выдумал покровителей

Говорят, что депутат гордумы Александр Галкин, которому грозит исключение из «Единой России» за игру в пользу «Справедливой России», чувствует себя вполне уверенно. Он продолжает решать свои дела и дела дружественных к нему бизнесменов. Причем, делает это через «Единую Россию». Своим однопартийцам он говорит, что за ним стоит мэр Челябинска Наталья Котова. Между тем Котова никакого отношения к проектам Галкина не имеет, защищать его не собирается. «Галкин действует в интересах других покровителей, а прикрывается Котовой, — говорят инсайдеры. — Мэрии это очень не нравится».

Мительман увяз в интригах

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переговоры между компанией «Родник», которая контролируется экс-губернатором Михаилом Юревичем, и холдингом «Ариант» бизнесмена Александра Аристова проходят вполне успешно. На землях «Родника» уже в ноябре «Ариант» собирается начать строительство Центра экстремальных видов спорта. Таким образом бизнес откликнулся на призывы губернатора Алексея Текслера и мэра Натальи Котовой вкладываться в Челябинск. Между тем в кулуарах упорно муссируются слухи, что Юревич ни за что не уступит землю Аристову. Всем помнится, как шумно конфликтовали они между собой, и до сих пор считаются непримиримыми врагами. На самом деле, бизнес есть бизнес, и никакой войны в этом вопросе нет. По словам инсайдера, слухи о нежелании Юревича иметь дела с «Ариантом» распускает депутат гордумы Илья Мительман. Он в свое время представлял интересы Юревича в решении земельных вопросах. Теперь же обошлись без него. Мительман сильно обижен и поэтому интригует.

Силовики вернутся в Копейск

Выемка документов, которая произошла на этой неделе в администрации Копейска, будет далеко не последней. Дело в том, что еще перед обысками в мэрию пришли аудиторы Контрольно-счетной палаты региона (КСП). Ревизоры проводят проверку мэрии по поручению губернатора Алексея Текслера. Проверка началась без лишнего шума. Ревизоров КСП боятся также, как силовиков. Ведь именно по итогам проверок возбуждаются резонансные уголовные дела, а работы для ревизоров в Копейске предостаточно. Так что мэру Андрею Фалейчику есть от чего нервничать.

Мэру Миасса досталось за фотографии

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что мэру Миасса Григорию Тонких досталось от областных властей за фото, которые он выложил на своей странице в Facebook. Градоначальник рассказал о посещении села Смородинка, куда он отправился вместе со спикером горсобрания Дмитрием Проскуровым. На групповых снимках видно, что никто не соблюдает социальную дистанцию. Тонких, Проскурин и жители села обходятся без масок, в том числе, когда находятся в помещении. Говорят, особенно возмутила групповая фотография, где более десятка человек стоят плечом к плечу, с открытыми лицами. Тонких жестко дали понять, что мэр должен подавать пример горожанам по соблюдению масочного режима. Тем более, речь идет о Миассе, где уровень заболеваемости высокий.

Рыбаки сомневаются в искренности руководителя палаты

По данным инсайдеров, первая встреча руководителя общественной палаты региона Николая Дейнеко с рыбаками-любителями прошла весьма эмоционально. Поводом для встречи стала недавняя попытка Дейнеко закрыть профильный комитет при палате, созданный для защиты рыболовов. Позже главный общественник заявил, что его не так поняли, и никто ничего закрывать не собирается. Но у рыболовов после встречи с ним сложилось впечатление, что комитет все же прикроют. Им три с половиной часа пришлось доказывать свое право на бесплатную рыбалку на всех озерах региона. Судя по негативной реакции Дейнеко, ему ни к чему такие бунтари в палате, где все обычно проходит мирно.

Аминов не уволил бандита

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщают инсайдеры, сгущаются тучи над главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым. С одной стороны, в резиденции губернатора было принято решение поддержать Аминова при переизбрании на новый срок. С другой — Аминов делает все, чтобы испортить себе репутацию. Так, в резиденции потребовали, чтобы Аминов уволил с поста МУП «Балык» Эмиля Закирова, неоднократного судимого в том числе за бандитизм. Но Аминов оставил Закирова при должности, сделав вид, что не понимает, о чем его просят. В итоге шансы на поддержку со стороны области у кунашакского главы становятся все более призрачными.

В озерский техникум вернулся теневой руководитель

В Озерске обсуждают появление «теневого правителя» в местном техническом колледже. Экс-руководитель учебного заведения Елена Валеева, съездившая в Турцию и Арабские Эмираты за счет колледжа и попавшая сразу под два уголовных дела о злоупотреблении, вернулась обратно в качестве заместителя директора по качеству. «Шварев, нынешний директор, управлять колледжем не может, да и не хочет. А вот Валеева мало того, что очень желает, но фактически и займется этим, оставаясь в тени», — сплетничают в ЗАТО. Кстати, предыдущие «покатушки» Валеевой обошлись учебному заведению примерно в 2 млн рублей, дело закончилось штрафом в 120 тысяч рублей.

Ковидные больные разбегаются

Жителей Еткуля всерьез напрягает поведение больных коронавирусом, которые лежат в развернутой в райцентре госпитальной базе. Как утверждают покупатели расположенного неподалеку «Магнита» и прочих магазинов, пациенты массово закупаются в торговых точках продуктами и прочими товарами первой необходимости. «Чуть только им легчает — и они просто толпами идут по своим делам из больницы. И растаскивают оттуда заразу», — возмущаются местные жители. В итоге успокаивать односельчан пришлось медикам. Те по секрету сообщили, что на окнах в палатах убрали ручки — и теперь открыть их изнутри невозможно.

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