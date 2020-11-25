Считаем траты перед Новым годом и спасаем мир от уничтожения

Новая подборка рекомендаций URA.RU обещает нам очень насыщенный четверг. С утра советуем посмотреть анонс премьерного показа комедии об искусственном интеллекте, а позже проводим аудит своих финансов перед новым годом. Время всех событий указано уральское (+ 2 часа к Москве).
Что сделать утром?
Смотрим новый сериал со звездой «Теории большого взрыва» Кейли Куоко. В новом шоу «Стюардесса» актриса играет бортпроводницу Кэсси Боуден, которая проснулась в Бангкоке после веселой ночи и обнаружила в своей постели мертвого пассажира. Сюжет сериала разворачивается вокруг того, что Кэсси проводит собственное расследование и ищет преступника. Сериал точно поможет взбодриться с утра.
Что сделать днем?
В обед смотрим трейлер комедии «Искусственный интеллект», премьера которой состоится 26 ноября в кинотеатрах. Просмотр трейлера позволит оценить, стоит ли идти в кино и покупать билет. Картина рассказывает о том, что судьба мира зависит от того, как оценит Искусственный интеллект простую девушку Кэрол Питерс (Мелисса Маккарти, «Девичник в Вегасе», «Копы в юбке»). В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людей в живых или уничтожить.
Что сделать вечером?
Вечером 26 ноября предлагаем посетить онлайн мастер-класс «
Бонус. Вечером в московском клубе Powerhouse состоится концерт группы «Отваал». Творчество коллектива сложно отнести к конкретному жанру: оно сочетает и постмодернистскую компоновку, и абсурдистские тексты, и ироничный хип-хоп. Их мини-альбом «Грувы» (суммарный хронометраж не превышает и десяти минут) уже разными критиками был признан самым диким русскоязычным релизом 2020 года. На концерте в Powerhouse дуэт исполнит не только новые треки, но и более ранние записи.
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