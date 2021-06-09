Разговоры о современном искусстве и фестиваль для геймеров

Рената Литвинова сняла короткометражное кино для модного дома, а оупенинг написала Земфира Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Четверг по традиции проводим в компании громких мировых премьер. Фильмы для любителей авторского и военного кино, лекции для ценителей искусства и начинающих маркетологов, а еще фестиваль для знатоков компьютерных игр и виртуальной реальности. Детально — в новой Афише URA.RU:

Что сделать утром

Утром для вдохновения посмотрим новый короткометражный фильм Ренаты Литвиновой «Скромное обаяние волшебников». Его презентация состоялась вчера в Москве. Ролик был снят для одного из модных мировых домов и рассказывает о клане волшебников, которые каждый год встречаются и загадывают желания. Их играют Софья Эрнст, Ульяна Добровская, Кирилл Трубецкой, Татьяна Пилецкая и другие. Музыку к фильму написала певица Земфира.

Что сделать днем

В 12:00 состоится вебинар по интернет-маркетингу. В онлайн-формате разберут основные ошибки в таргетинге и контексте, а также поговорим про воронку продаж и основные метрики маркетолога. Семинар «5 смертных грехов интернет-маркетинга при запуске рекламы: частые ошибки новичков» можно посетить абсолютно бесплатно.

В 17:00 можно заглянуть на онлайн-беседу с художником арт-резиденции Уральской биеннале Иваном Горшковым. Гости поговорят о том, как художникам по-новому посмотреть на выставочный потенциал собственного города и куда можно отправиться на поиски новых пространств для реализации своих проектов.

Что сделать вечером

10 июня в 21:00 начнется цифровой фестиваль Summer Game Fest 2021. На мероприятии будет представлено более десятка мировых премьер и анонсов от избранных издателей, новые игровые саундтреки и демонстрация новых независимых игр. Игровую феерию можно будет посмотреть на YouTube .

В онлайн-кинотеатре KION в этот день состоится премьера военно-исторического блокбастера «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с Павлом Прилучным в главной роли. Сценарий фильма основан на реальных исторических событиях, произошедших в феврале 1945 года, и рассказывают о летчике, совершившим настоящий подвиг во имя Родины.