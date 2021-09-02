Пермские инсайды: мэр боится депутата

А как вы спасаетесь от мемов про Шуфутинского 3 сентября? URA.RU

Власти региона пытаются вернуть себе любовь общественников из НКО. Параллельно с этим мэр Перми Алексей Демкин боится троллинга со стороны депутата гордумы Надежды Агишевой, а на главу района Александра Филиппова его бывший друг Дмитрий Отегов собирает компромат.

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Краевые власти пытаются заручиться поддержкой НКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Структуры губернатора помогут деньгами нужным и лояльным

Источники сообщают, что губернатор Дмитрий Махонин и краевые власти решили помочь лояльным и нужным для них общественным организациям финансово. «Только раньше это было в виде грантов, а сейчас собираются НКО выдавать субсидии. Гранты будут исключительно под проекты», — говорит инсайдер. Он утверждает, что таким образом администрация пермского губернатора «будет кормить» тех, кто помогает власти на выборах и занимается популяризацией идей региональной и федеральной власти.

Пермские власти готовятся перевести школьников на дистант

Поговаривают, что пермские региональные власти строят планы по обучению школьников исходя из того, что с октября всех вновь отправят на дистанционное образование. «Там понимают, что ограничения на тестирование не сможет сдержать пандемию. Статистика в любом случае пойдет вверх. Тогда и начнут вводить дополнительные ограничения», — утверждает инсайдер.

Мэр Демкин боится депутата Агишевой

Мэр Перми Алексей Демкин против присутствия в гордуме депутата Надежды Агишевой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Поговаривают, что мэр Перми Алексей Демкин очень не хочет, чтобы депутат Надежда Агишева оказалась в новом составе городской думы. «Демкин боится, что Агишева будет троллить его и критиковать различные идеи мэрии. Демкин не хочет оправдываться в будущем и пытается уже сейчас обезопасить себя», — говорит инсайдер.

Агишева ходит на обучения наблюдателей оппозиции

Источники сообщают, что депутат гордумы Надежда Агишева лично присутствует на обучении оппозиции, которое устраивают представители «Коалиции +1» и «Голоса» (организация признана в РФ иностранным агентом). «Агишева сидит там, но молчит. С одной стороны, она позиционирует себя, как независимый кандидат, а с другой — ждет, что наблюдатели несистемщиков будут работать в ее интересах», — говорит инсайдер.

Глава района саботирует установки мэра Демкина

Глава Ленинского района Перми Александр Козенков готовится уйти на пенсию Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Источники сообщают, что глава Ленинского района Александр Козенков — единственный из всех глав районов Перми, кто напрочь игнорирует установки мэра Алексея Демкина по выборам. «Козенкова попросили ставить палки в колеса депутату Надежде Агишевой, а он этого не делает», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Козенков, ничего не делая, выполняет установку от администрации губернатора Пермского края — не мешать Агишевой. «Краевой власти нужен противовес Демкину в виде Агишевой в гордуме Перми. А Козенкову нужно спокойно уйти на пенсию после выборов. Вот он и дистанцировался от всего, пустив на самотек», — добавляет инсайдер.



На депутата гордумы Перми планируют подать заявление

Злые языки шепчут, что на депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова планируют подать заявление в правоохранительные органы. Все дело связано с пресловутыми акциями в кипрском офшоре, которым якобы владеет Федоров, а офшор в свою очередь владеет активами «золотой земли» Порта Пермь. «В 2016 году Федоров договорился со своим другом детства Артемом Б., что они совместно финансируют избирательную компанию начинающего политика. Кроме того, компаньоны совместно начали реализовывать процесс по выводу „Актива Порт Пермь“ на подконтрольных физических лиц», — говорит инсайдер. Он же утверждает, что Федоров после получения депутатского мандата решил «кинуть» своего друга детства и теперь последний решил отомстить пока еще депутату.

На главу района собирает компромат бывший друг

Поговаривают, что на главу Свердловского района Перми Александра Филиппова собирает компромат его бывший друг Дмитрий Отегов. «Раньше Отегов и Филиппов не просто были товарищами, они были друзьями. Филиппов даже помогал Отегову уладить проблемы с законом. Сейчас же все изменилось, они оказались по разные стороны», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Отегов, работая на справедливороссов, пытается собрать дискредитирующую информацию на единоросса Филиппова.

От КПРФ ждут провокаций и фейков

От пермских коммунистов жду провокаций Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Поговаривают, что региональные избиркомы ждут провокаций от пермского отделения КПРФ. «Если раньше все ждали фейков и провокаций от несистемщиков, то сегодня фабрикой по производству провокаций стала КПРФ», — говорит инсайдер. Он утверждает, что несистемная оппозиция пытается изображать интеллигентов и поэтому не опустится до откровенной лжи.

Пермский мэр идет на расторговки ради проекта губернатора

Злые языки судачат, что компанию несговорчивым главам поселений, которые выступают против объединения Пермского района, может составить глава Кукуштана Александр Кулаков. «Сейчас идет некий торг между ним и руководством района Владимиром Цветовым. В ближайшее время, как ожидается, стороны придут к общему компромиссу», — сказал инсайдер. Поговаривают, что Кулакову уже пообещали хорошие преференции в случае, если поселение проголосует за объединение. Гораздо сложнее будет договориться с главой Савинского поселения, отмечает источник, где на главу Андрея Минькова якобы давит муниципальный депутат Виктор Штоль. Предприниматель совсем не хочется терять семейные бизнес-интересы в территории после слияния муниципалитета в единый округ.

Пермский бизнесмен нажил себе врагов в Нижнем Новгороде

На пермского бизнесмена обозлились из-за колеса обозрения в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Ходят слухи, что владелец парка им. Горького в Перми, бизнесмен Рашид Габдуллин нажил себе врагов в Нижнем Новгороде. Предприниматель с партнерами по бизнесу построил в городе колесо обозрения. Объект был установлен на площадке, где предполагалось возведение трамплина для местной спортшколы Олимпийского резерва. Это вызвало гнев спортсменов, которые создали петицию против строительства объекта, и, якобы даже обратились к президенту Владимиру Путину. Руководители СШОР отмечали, что «захват» площадки поставил под угрозу дальнейшую реализацию проекта по строительству спортобъекта.

Бизнесмен утроил концерт с «Дискотекой Аварией» на сельском аэродроме

На камских просторах судачат, что предприниматель Александр Флегинский, решивший продать аэродром в Луговском, якобы неплохо наварился перед продажей актива. «В День шахтера (29 августа) на аэродроме построили сцену, установили шатры для праздника. Вначале планировали „Руки вверх“ привезти, но, видимо, не договорились о гонораре. В итоге остановились на „Дискотеке Авария“», — рассказал источник. По его словам, спонсором мероприятия была одна из крупных калийных компаний региона.

Врачи бегут из пермской поликлиники из-за главврача

Судачат, что в ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника Перми» массовая текучка кадров — из поликлиники уходят лучшие специалисты. Причина якобы кроется в конфликте врачей с руководителем медучреждения Ириной Плащевской. «С мнением медперсонала в поликлинике руководство не считается, из-за этого постоянно создаются конфликтные ситуации, вот многие и не выдерживают — уходят в другие медучреждения. На их место приходят молодые неопытные кадры, но и они долго там не задерживаются», — пояснил инсайдер.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.